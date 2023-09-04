Сергей Бартош об импорте зерна из России: «У нас всё получается и скоро пойдут первые поставки»

Новости Беларуси. Продовольственная и биологическая безопасность, сохранение поголовья свиней и технологическая дисциплина. Эти темы были в повестке дня совещания во Дворце Независимости. Поводом для предметного разговора о свиноводстве, казалось бы, узкой теме, в широком составе и на столь высоком уровне послужили негативные тенденции в этой отрасли АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия:

В первую очередь, мы должны отработать программу по строительству комплексов, второе – это, конечно же, навести тот порядок и ту дисциплину, которая должна присутствовать при производстве комплексов. Ну и так же касались темы обеспечения кормами, и мы то поручение, которое Президент давал ранее: по приобретению зерна из-за пределов, а это из Российской Федерации. У нас все получается и скоро пойдут первые поставки.

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