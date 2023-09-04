Бартош: планируем построить в Беларуси порядка 14 новых свинокомплексов

Новости Беларуси. Продовольственная и биологическая безопасность, сохранение поголовья свиней и технологическая дисциплина. Эти темы были в повестке дня совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для предметного обсуждения ситуации в свиноводстве, казалось бы, узкой темы, в широком составе и на столь высоком уровне послужили негативные тенденции в этой отрасли АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса. Подробности.

Совещание длилось несколько часов. По итогам Президент дал ряд поручений. Ключевыми задачами по итогам разговора поделился министр сельского хозяйства и продовольствия.