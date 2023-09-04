Бартош: планируем построить в Беларуси порядка 14 новых свинокомплексов

Новости Беларуси. Продовольственная и биологическая безопасность, сохранение поголовья свиней и технологическая дисциплина. Эти темы были в повестке дня совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поводом для предметного обсуждения ситуации в свиноводстве, казалось бы, узкой темы, в широком составе и на столь высоком уровне послужили негативные тенденции в этой отрасли АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса. Подробности.
Совещание длилось несколько часов. По итогам Президент дал ряд поручений. Ключевыми задачами по итогам разговора поделился министр сельского хозяйства и продовольствия.
Сергей Бартош, министр сельского хозяйства и продовольствия:
Если говорить об исправлении ситуации, конечно, надо восстанавливать объемы производства продукции, которые были достигнуты ранее. Для этого необходимо строительство новых, дополнительных комплексов взамен малых комплексов, которые нетехнологичны и сегодня не могут обеспечить тот уровень и ту рентабельность производства, тот расход кормов, а соответственно, это продукция, которая будет более низкой себестоимости. В этом направлении будет отработана программа, и будем планировать строить в республике порядка 14 комплексов. Необходимо будет окончательно изучить реконструкцию комплексов и обеспечить, самое главное, заполнение этих комплексов поголовьем скота. А для того чтобы нам заполнить и не снижаться, конечно, должны работать еще и над технологией, над состоянием здоровья животных. Если мы обеспечим все то, что сегодня было сказано, соответственно, мы обеспечим нашу мясоперерабатывающую промышленность необходимым объемом скота, который необходим для переработки под полную потребность.