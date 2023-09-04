Турчин о необходимости технического перевооружения: мы не можем конкурировать с соседями на старых свинокомплексах

Новости Беларуси. Продовольственная и биологическая безопасность, сохранение поголовья свиней и технологическая дисциплина. Эти темы были в повестке дня совещания во Дворце Независимости. Поводом для предметного разговора о свиноводстве, казалось бы, узкой теме, в широком составе и на столь высоком уровне, послужили негативные тенденции в этой отрасли АПК, которая дает четверть от общего объема производства мяса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требование Президента – рентабельность, дисциплина и новые технологии.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

На примере Минской области видим, как на новых свинокомплексах, хотя тоже построены уже 7-8 лет назад, мы получаем абсолютно иные результаты с точки зрения технологичности, привеса, расход кормов и соответственно экономика совсем другая, совсем другой уровень рентабельности, совсем другая себестоимость. Та задача, которая сегодня – спасибо главе государства: услышал и поддержал ее – конечно, это техническая перевооруженность отрасли. То есть это строительство новых свинокомплексов, потому что у нас семь свинокомплексов, которым уже более 30 лет. И, к сожалению, по целому ряду причин и тех результатов, которые мы должны там иметь, чтобы быть конкурентоспособными с нашими странами-соседями, мы на них иметь не можем.