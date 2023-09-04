Как белорусы относятся ко Дню народного единства? Отвечает директор Института социологии НАН

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу « По существу » ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций.

Кирилл Казаков, СТВ: Мы с Аленой говорили об этих двух цифрах, что более 67 % приняли участие в мероприятиях по случаю Дня народного единства, потому что это собственное решение. 48 % по поручению организаций. Наверное, у нас люди работают в тех местах, где их взгляды совпадают с их желанием работать. Это нормальная история.

Николай Мысливец, директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси:

Хотел бы сделать небольшую отсылку к тому сюжету, который был вначале по поводу кино, художественного кино, документального кино. И сказать о том, что это мощное средство просвещения, это мощное средство информирования, это очень мощное средство, которое востребованное сегодня среди молодежи, не только визуальные образы. И вот чуть-чуть продолжаю эту тему, о которой шла речь, открытие новых страниц в нашей истории, безусловно, будет способствовать тому, что приток новых кадров, и режиссеров, и сценаристов, и писателей, и поэтов, и художников, они будут осваивать вот эти новые лакуны, доселе пока неизведанные, что касается нашего главного сюжета, празднования Дня народного единства и темы воссоединения народов. Вот это достаточно новое пространство, на котором нам всем предстоит работать. Что касается данных исследований, которые проводит наш институт, безусловно, ответ на данный вопрос – они показательны, потому что здесь речь идет о том, что наряду и с традиционными способами вовлечения людей в те или иные мероприятия, есть и собственное желание, которое кристаллизуется все в большей степени. А если можно посмотреть на следующий слайд, то я хотел бы еще несколько комментариев сделать.

Обратите, пожалуйста, внимание, мы говорим о том, что одним из важнейших средств развлечения, проведения досуга, но в том числе и воспитания, является кинематограф. Но здесь вы в начале сделали пассаж о том, что мы все объединены одной целью: найти наиболее приемлемые пути решения тех проблем, которые актуальны для страны, для общества, для каждого из нас. Так вот, посмотрите, пожалуйста, ответы... В каких мероприятиях патриотической направленности принимают участие респонденты? Результаты исследования, которое мы провели совсем недавно, что показательно, культурно-массовые формы, организации тех или иных мероприятий, они традиционны, они позитивны, свежий воздух, атрибутика и прочее. Спортивно-массовые мероприятия. Но мы ищем новые резервы, новый ресурс. Вот посмотрите, пожалуйста, информационно-просветительские мероприятия... Они стоят ниже. Значит, что в таких мероприятиях, пример нашей передачи – это ярчайшее подтверждение тому, что можно коммуницировать, можно общаться, можно находить и нужно находить какие-то пути решения тех проблем, которые способствуют объединению общества. Вот здесь резерв для нашей дальнейшей работы. Следующее – творческие, интеллектуальные конкурсы. Они набрали гораздо меньше предпочтений у наших респондентов, чем те позиции, которые на вершине этой пирамиды. Это тоже направление для работы.

Кирилл Казаков:

У гуманитариев еще много всяких разных заделок для работы.