«Надо изучать, пропагандировать и рассказывать». Можно ли достучаться до молодёжи с помощью кино?
Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций.
Кирилл Казаков, СТВ:
Эта тематика, не будем скрывать, что «Беларусьфильм» часто называли «Партизанфильмом» в советское время, потому что очень много о войне снимали. Вот этот сегмент, как, опять же, оговорюсь, собственное мнение, польская оккупация, он выбран сейчас неслучайно, это единичный вариант? Либо у нас будут к этому времени отсылки в фильмах? Они же необязательно могут быть конкретно о противостоянии двух врагов, шпионов, о любви, просто само время такое, когда действительно очень много на нашей территории происходило. На территории Западной Беларуси – восстание, например, против поляков. На территории Восточной Беларуси – создание белорусского государства. Это были времена, когда история была быстротечной в этом периоде.
Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Да, там много происходило событий, поэтому если брать непосредственно в сюжете, Павел Смолич живет со своей матерью и попал именно на польскую территорию, в польскую оккупацию. А его родной брат Антон борется с поляками, является партизаном и так далее. И Павел занимал такую нейтральную территорию, но в фильме случилось так, что польские военные избили мать, когда они выли защищать свою веру, церковь, мать все-таки умерла. И парень меняет свою…
Алена Сырова:
Вы сейчас спойлерите. Мы говорим о том, что, может быть, к этому историческому периоду белорусское кино пристальнее присмотрится.
Кирилл Казаков:
То есть это не просто единичное кино об этом времени, может быть, действительно, чаще?
Юрий Алексей:
Мы, может быть, и мало уделяли этому периоду.
Кирилл Казаков:
И понятно, не хотели с соседями ругаться.
Юрий Алексей:
Да, может быть. Но факты есть факты. Поэтому надо показывать и показывать так, как было. Наши молодые люди должны это видеть.
Алена Сырова:
Как думаете, будет ли востребован этот фильм в кинотеатрах?
Юрий Алексей:
Я уверен, что он будет востребован, потому что это наше. Это наша жизнь, и я думаю, белорусы придут смотреть это кино.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Нам не следует забывать о том, что в советское время было снято достаточно много и документальных, и художественных фильмов о том же Притыцком, о его подвиге, который он совершил. А литературные произведения наших классиков, вспомните: Янка Брыль, Максим Танк. Эти вещи и сейчас присутствуют, их надо изучать, пропагандировать и рассказывать. Потому что это были непосредственные свидетели того, что происходило в Западной Беларуси, и самого процесса воссоединения.
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