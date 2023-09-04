«Надо изучать, пропагандировать и рассказывать». Можно ли достучаться до молодёжи с помощью кино?

Новости Беларуси. Сила в единстве! Как исторические события обретают новые смыслы? Почему разбалансировка общества – находка для шпиона? Как сделать важный для нации праздник душевным и наполненным истинными идеями? Ток-шоу «По существу» ворвалось в новый телесезон с обновлениями, но неизменны остались стремления к поиску ответов на злобу дня. На площадке проекта собрались спикеры из разных сфер, чтобы обсудить тему с разных позиций. Кирилл Казаков, СТВ:

Эта тематика, не будем скрывать, что «Беларусьфильм» часто называли «Партизанфильмом» в советское время, потому что очень много о войне снимали. Вот этот сегмент, как, опять же, оговорюсь, собственное мнение, польская оккупация, он выбран сейчас неслучайно, это единичный вариант? Либо у нас будут к этому времени отсылки в фильмах? Они же необязательно могут быть конкретно о противостоянии двух врагов, шпионов, о любви, просто само время такое, когда действительно очень много на нашей территории происходило. На территории Западной Беларуси – восстание, например, против поляков. На территории Восточной Беларуси – создание белорусского государства. Это были времена, когда история была быстротечной в этом периоде.

Юрий Алексей, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм»:

Да, там много происходило событий, поэтому если брать непосредственно в сюжете, Павел Смолич живет со своей матерью и попал именно на польскую территорию, в польскую оккупацию. А его родной брат Антон борется с поляками, является партизаном и так далее. И Павел занимал такую нейтральную территорию, но в фильме случилось так, что польские военные избили мать, когда они выли защищать свою веру, церковь, мать все-таки умерла. И парень меняет свою… Алена Сырова:

Вы сейчас спойлерите. Мы говорим о том, что, может быть, к этому историческому периоду белорусское кино пристальнее присмотрится. Кирилл Казаков:

То есть это не просто единичное кино об этом времени, может быть, действительно, чаще? Юрий Алексей:

Мы, может быть, и мало уделяли этому периоду. Кирилл Казаков:

И понятно, не хотели с соседями ругаться.