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Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?

19 декабря 2021 16:33
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Новости Беларуси. Новые руководители уже приступили к своим обязанностям, и времени на раскачку у них нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Страну ждут важные общественно-политические события. А в областях достаточно проблем, и экономических, и социальных, и откладывать их решение в долгий ящик просто нельзя. Некоторые проблемы напрямую обсудили с главой государства. Президент лично представил новых руководителей.  

Почему это стало необходимым и ждать ли жителям Витебской и Могилевской областей перезагрузки, расскажет наш политический обозреватель Виктория Ходосок.  

Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?-1

Виктория Ходосок, политический обозреватель:  
В регионы Александр Лукашенко приезжает довольно часто, и в большинстве своем это работа в формате обстоятельной инспекции. Местные жители этому особенно рады, насчет чиновников довольно спорный момент. Здесь придется отвечать за свою работу.  

Но не исключаем, что зачастую приезды главы государства на руку руководителям. Можно его о чем-то попросить, например, поддержать в серьезных проблемных вопросах. Правда, порой есть настолько решаемые темы, что «втягивать» в них Президента кажется не особо логичным. Потому встреча с активами в Витебске и Могилеве – это не только представление новых губернаторов, обсуждение ситуации в стране, но и решение актуальных вопросов на местном уровне.  

Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?-4

В Витебской области Александр Лукашенко бывает очень часто. Он родился здесь, потому к родным местам тянет, да и, надо откровенно сказать, есть проблемы в этом регионе. Собственно с них и начнется на неделе разговор в Витебском облисполкоме. Первое, о чем спросит Президент, – о ситуации с COVID-19, вакцинацией, загруженностью больниц и обо всем по этой тематике. Инфекция пошла на спад – докладывают чиновники. Первой дозой вакцины в области привиты 43 % жителей. К концу года эту планку хотят перешагнуть за 50 %. Здесь же в продолжение темы становится понятно, что в регионе кадровые пробелы. В частности, в медицине – сложно удержать специалистов.  

Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?-7

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:  
Отрабатывает два или пять лет – все равно уезжает в Минск. В лучшем случае, если в Витебск. Объясняешь, разговариваешь с ним. «Чего ты туда едешь? У тебя здесь жилье». – «Там лучше». Стараемся закреплять, но в этом немного есть.  

Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?-10

Нюансы этой темы, кто помнит, поднимали еще во время недавней поездки Президента в Оршу. Тогда глава государства говорил, что вот, мы обучаем специалистов в вузе, а зарабатывать они едут за границу. И с этим надо что-то решать. Правда, позже Александр Лукашенко, выступая, отметит, что в области грешат исполнительской дисциплиной. Мол, кадры, что есть, с теми и работайте, а с базой будем помогать. Это когда речь зашла о Витебской клинической больнице.  

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Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?-13

Раскрывать полностью свой потенциал Президент требует от всего госаппарата. Предлагайте, разрабатывайте, внедряйте и решайте проблемы на местах. Формализм недопустим, а этим зачастую грешат. Александр Лукашенко приводит самый простой и в то же время незаурядный пример.  

По сути, это прямой посыл и новым губернаторам, Александру Субботину и Анатолию Исаченко. Каждый отправился трудиться в область, с которой работал уже не раз.  

Александр Субботин: «Буду стараться все сделать, чтобы наш регион, Витебщина родная, расцвела чуть больше» – подробности здесь.  

Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?-16

Что до Анатолия Исаченко, то работу в свое время он начинал в одном из колхозов Могилевской области старшим инженером. Постепенно рос по карьерной лестнице все в той же области, а в конце 2019-го был избран заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси. Ему, как и губернатору Субботину, предстоит немало работы. К показателям Могилевской области также есть вопросы, хотя под руководством Леонида Зайца регион ощутимо прибавил.  

Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?-19

На встрече с активом в Могилеве говорили о многих вопросах: начиная от обстановки в трудовых коллективах и заканчивая в целом ситуацией в Беларуси. Нападки на нашу страну с разных сторон требуют взвешенных и обдуманных ответов, а что еще важнее – сплоченности. Именно она не позволила перевернуть с ног на голову в 2020 году государство. Расслабляться нельзя – об этом четко говорит имеющаяся информация КГБ не для широкой публики.  

Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?-22

В сложившейся ситуации у нас всех сейчас больше сложностей и больше ответственности. Это прекрасно для себя и про себя понимает Анатолий Исаченко.  

«Для нас главное – человек, а экономика – средство его развития». Исаченко о новой должности – читайте здесь.  

Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?-25

Хорошо, чтобы всегда на деле этот тезис работал, и главное – эффективно и справедливо. Но результат, в любом случае, покажет только время. Сейчас для нас всех главное – не допустить повторения событий прошлого года. Мы должны сплотиться и идти вперед.  

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