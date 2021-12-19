Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?
Новости Беларуси. Новые руководители уже приступили к своим обязанностям, и времени на раскачку у них нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Страну ждут важные общественно-политические события. А в областях достаточно проблем, и экономических, и социальных, и откладывать их решение в долгий ящик просто нельзя. Некоторые проблемы напрямую обсудили с главой государства. Президент лично представил новых руководителей.
Почему это стало необходимым и ждать ли жителям Витебской и Могилевской областей перезагрузки, расскажет наш политический обозреватель Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
В регионы Александр Лукашенко приезжает довольно часто, и в большинстве своем это работа в формате обстоятельной инспекции. Местные жители этому особенно рады, насчет чиновников – довольно спорный момент. Здесь придется отвечать за свою работу.
Но не исключаем, что зачастую приезды главы государства на руку руководителям. Можно его о чем-то попросить, например, поддержать в серьезных проблемных вопросах. Правда, порой есть настолько решаемые темы, что «втягивать» в них Президента кажется не особо логичным. Потому встреча с активами в Витебске и Могилеве – это не только представление новых губернаторов, обсуждение ситуации в стране, но и решение актуальных вопросов на местном уровне.
В Витебской области Александр Лукашенко бывает очень часто. Он родился здесь, потому к родным местам тянет, да и, надо откровенно сказать, есть проблемы в этом регионе. Собственно с них и начнется на неделе разговор в Витебском облисполкоме. Первое, о чем спросит Президент, – о ситуации с COVID-19, вакцинацией, загруженностью больниц и обо всем по этой тематике. Инфекция пошла на спад – докладывают чиновники. Первой дозой вакцины в области привиты 43 % жителей. К концу года эту планку хотят перешагнуть за 50 %. Здесь же в продолжение темы становится понятно, что в регионе кадровые пробелы. В частности, в медицине – сложно удержать специалистов.
Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
Отрабатывает два или пять лет – все равно уезжает в Минск. В лучшем случае, если в Витебск. Объясняешь, разговариваешь с ним. «Чего ты туда едешь? У тебя здесь жилье». – «Там лучше». Стараемся закреплять, но в этом немного есть.
Нюансы этой темы, кто помнит, поднимали еще во время недавней поездки Президента в Оршу. Тогда глава государства говорил, что вот, мы обучаем специалистов в вузе, а зарабатывать они едут за границу. И с этим надо что-то решать. Правда, позже Александр Лукашенко, выступая, отметит, что в области грешат исполнительской дисциплиной. Мол, кадры, что есть, с теми и работайте, а с базой будем помогать. Это когда речь зашла о Витебской клинической больнице.
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Раскрывать полностью свой потенциал Президент требует от всего госаппарата. Предлагайте, разрабатывайте, внедряйте и решайте проблемы на местах. Формализм недопустим, а этим зачастую грешат. Александр Лукашенко приводит самый простой и в то же время незаурядный пример.
По сути, это прямой посыл и новым губернаторам, Александру Субботину и Анатолию Исаченко. Каждый отправился трудиться в область, с которой работал уже не раз.
Александр Субботин: «Буду стараться все сделать, чтобы наш регион, Витебщина родная, расцвела чуть больше» – подробности здесь.
Что до Анатолия Исаченко, то работу в свое время он начинал в одном из колхозов Могилевской области старшим инженером. Постепенно рос по карьерной лестнице все в той же области, а в конце 2019-го был избран заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси. Ему, как и губернатору Субботину, предстоит немало работы. К показателям Могилевской области также есть вопросы, хотя под руководством Леонида Зайца регион ощутимо прибавил.
На встрече с активом в Могилеве говорили о многих вопросах: начиная от обстановки в трудовых коллективах и заканчивая в целом ситуацией в Беларуси. Нападки на нашу страну с разных сторон требуют взвешенных и обдуманных ответов, а что еще важнее – сплоченности. Именно она не позволила перевернуть с ног на голову в 2020 году государство. Расслабляться нельзя – об этом четко говорит имеющаяся информация КГБ не для широкой публики.
В сложившейся ситуации у нас всех сейчас больше сложностей и больше ответственности. Это прекрасно для себя и про себя понимает Анатолий Исаченко.
«Для нас главное – человек, а экономика – средство его развития». Исаченко о новой должности – читайте здесь.
Хорошо, чтобы всегда на деле этот тезис работал, и главное – эффективно и справедливо. Но результат, в любом случае, покажет только время. Сейчас для нас всех главное – не допустить повторения событий прошлого года. Мы должны сплотиться и идти вперед.
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