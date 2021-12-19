Александр Субботин: «Буду стараться всё сделать, чтобы наш регион, Витебщина родная, расцвела чуть больше»

Новости Беларуси. Новые руководители уже приступили к своим обязанностям, и времени на раскачку у них нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Страну ждут важные общественно-политические события. А в областях достаточно проблем, и экономических, и социальных, и откладывать их решение в долгий ящик просто нельзя. Некоторые проблемы напрямую обсудили с главой государства. Президент лично представил новых руководителей. Почему это стало необходимым и ждать ли жителям Витебской и Могилевской областей перезагрузки, расскажет наш политический обозреватель Виктория Ходосок.

Александр Субботин на самом деле сполна в курсе многих нюансов работы, особенно АПК, не только в Витебской области, но и по всей стране. Он был помощником Президента по Витебской, затем Могилевской области, вице-премьером, курирующим агропромышленный комплекс. То, что будет не просто и из-за ситуации в стране, и из-за положения дел, в частности в Витебской области, новый губернатор понимает. Тем более область – его малая родина. А дома, как говорится, и стены помогают.