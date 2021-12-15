«Для нас главное – человек, а экономика – средство его развития». Исаченко о новой должности

Новости Беларуси. Профессионализм, опыт и способность управлять. Эти требования к руководителям всех вертикалей власти Александр Лукашенко назвал 14 декабря во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После слов благодарности Леониду Зайцу (подробнее здесь) слова напутствия Анатолию Исаченко. Рабочие места – особенно на юго-востоке – на этот регион потребовал обратить особое внимание глава государства. Второе – инвестиции. 240 перспективных разработок месторождений природных ископаемых, в чем нуждается такая модная сейчас зеленая экономика.

Белорусский козырь – это деревообработка. От пеллетов из гнилья до конечной продукции из уже переспелой древесины. Опытный аграрий Анатолий Исаченко будет заниматься всем. Но все-таки родная земля – это в буквальном смысле еще и плодородная почва. А сам регион должен стать еще благодатнее для жизни людей.





Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Работа для меня уже знакома. Кадровый состав уже сформирован, и перед всеми нами стоят конкретные задачи, которые определены на VI Всебелорусском народном собрании. Сильные регионы, счастливая семья, интеллектуальная страна. Убежден, что, независимо от места жительства, будь то крупный областной центр или небольшой поселок, каждый белорус должен иметь комфортные, безопасные условия и проживания, и труда, развитую социальную инфраструктуру, все возможности полноценного роста. Для нас главное – человек, а экономика – средство его развития.