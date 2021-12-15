Лукашенко на встрече с активом витебского региона: «Если не будет областной больницы, как лечить людей?»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 декабря совершил рабочую поездку в Витебскую область. Президент провел встречу с активом региона. Особое внимание – ситуации в социальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время разговора детально разобрали все ее аспекты: доходы, образование, здравоохранение. Обсудили и правоохранительную систему, а также работу местной вертикали. Александр Лукашенко призвал не расслабляться и быть внимательнее всем, кто работает в интересах нашего государства. Кадровые пробелы озвучит честно начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома. Мол, в регионе сложно удержать специалистов. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы говорите о том, что у вас и областная больница никакая, и городскую вы…

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

Городскую мы должны ввести. Александр Лукашенко:

А что в областной больнице, что там не так? Чего не хватает в областной больнице? Михаил Вишневецкий:

Учреждение было построено в 1980-х годах, и капитально была сделана, наверное, только одна шестая часть лечебного учреждения. Оборудование старое, операционные старые. Кадры очень хорошие. Люди готовы работать. Но не получается. За счет областного бюджета тяжело вытянуть областную больницу. Вот, например, 2022 год – у меня 7 миллионов на все.

Александр Лукашенко:

Я понимаю. Вот что – оборудование надо обновлять. Главное, что есть люди хорошие, молодцы. Свое учебное заведение, вы можете подготовить. А чего не хватает? Что там, стены, извини меня, обшарпанные, не зайти в палату или операционные? Михаил Вишневецкий:

Совершенно верно, там не хватает сегодня современного оборудования. Не надо расширять. Не хватает реанимационных, просто их надо сделать. Реанимации сегодня не хватает для областной больницы. Александр Лукашенко:

Палата есть, оборудования нет? Или как? Михаил Вишневецкий:

Койки реанимационные надо увеличить. Тогда дает возможность операционной работать больше. Александр Лукашенко:

Хорошо. Цена вопроса? Михаил Вишневецкий:

Цена вопроса – это проектно-сметная документация. Не подходили. Но все равно это не меньше 100 миллионов будет.