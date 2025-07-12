Анатолий Ярмоленко про «Славянский базар»: это мировой бренд, подобных мероприятий сегодня нет

Фестивальный Витебск продолжает жить в ритме праздника. Гала-концерт артистов эстрады Беларуси и России с аншлагом прогремел накануне на главной площадке «Славянского базара», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впервые в рамках Дней Союзного государства на сцене Летнего амфитеатра представили сразу два президентских оркестра: Национальный президентский оркестр Беларуси и Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСБ России. В их сопровождении выступили мэтры эстрады -Анатолий Ярмоленко и ансамбль «Сябры», Лариса Долина, Владимир и Марина Девятовы, Александр Панайотов. Звучали как полюбившиеся хиты, так и премьеры, в том числе посвященные 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси: «Славянский базар» объединяет не только белорусов и русских, он объединяет вообще всех, кто сюда приезжает. Всегда важно приехать и ощутить вот эту атмосферу. И ни в коем случае нельзя потерять вот ту добрую атмосферу, которая есть в «Славянском базаре». Это мировой бренд, подобных мероприятий сегодня нет. Поэтому то, что мы имеем, надо беречь и радоваться. Я всегда, когда заканчиваю концерт своей песней «Приезжайте к нам в Беларусь», я говорю: «Приезжайте к нам в Беларусь, приезжайте на «Славянский базар»».

Лариса Долина, народная артистка России:

За все эти годы он стал для меня родным и долгожданным. Конечно, я всегда жду этот период времени, собираю новый материал музыкальный. Поэтому, конечно, для меня фестиваль этот имеет очень большое значение в моей творческой карьере.

Сегодня центральным событием на «Славянском базаре» станет международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» в Летнем амфитеатре. В первом отделении его участники исполнят мировой хит, во втором – на сцену выйдет российский певец Сергей Лазарев. Результаты конкурса по традиции подведут во время торжественного закрытия фестиваля, которое состоится в воскресенье, 13 июля.