«Есть освоенные высокие технологии, которые мы можем внедрять». А чего не хватает в Витебской областной больнице?

Новости Беларуси. Новые руководители уже приступили к своим обязанностям, и времени на раскачку у них нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Страну ждут важные общественно-политические события. А в областях достаточно проблем, и экономических, и социальных, и откладывать их решение в долгий ящик просто нельзя. Некоторые проблемы напрямую обсудили с главой государства. Президент лично представил новых руководителей. Почему это стало необходимым и ждать ли жителям Витебской и Могилевской областей перезагрузки, расскажет политический обозреватель Виктория Ходосок.

Витебскую областную клиническую больницу построили еще в 1980-х. За помощью к медикам сюда приезжают со всего северного региона. В год лечение проходят около 35 тысяч пациентов. Без надлежащей помощи никто не остается, но хотелось бы большего. Последний раз оборудование здесь обновляли лет 15 назад. Для медицины это большой промежуток времени, особенно когда при спасении жизни ценна каждая секунда.

Алексей Каштанов, заместитель главного врача Витебской областной клинической больницы:

В клинике происходили какие-то локальные ремонты. Закупалось, в том числе, и дорогостоящее оборудование, но это локальные ремонты, всего лишь небольшие кусочки по зданию больницы. Из того, что, на мой взгляд, оптимально, – выбрать ключевые моменты, которые необходимо сделать на сегодня.

Приемный покой, операционные блоки и реанимация. Что-то уже просто выработало свой ресурс. К примеру, реанимационное отделение сегодня рассчитано на 30 коек, а нужно 50. Соответствующее времени требуется и оснащение. А медицина – одно из тех направлений, которое развивается семимильными шагами. Согласитесь, условия работы для многих (если не всех) очень важны. Отсюда и кадровая проблема. Врачи готовы работать, но помочь бы им с условиями.