Лукашенко о строительстве больниц в Витебске: «С шапкой ходите по области, но это хотя бы сделайте»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас уже в областных больницах ни в одном городе проблем практически нет. Поэтому если у вас такая отсталость и дремучесть, это никуда не годно. Надо оперативно ввести. Если что-то надо, скажешь, но не рассчитывай, что я тебе тут мешок денег принесу. Сможешь городскую больницу достроить сам – достраивай, а за областную давайте возьмемся. У вас свой вуз, притом отличный. Вы можете выбрать любые кадры. У нас классные врачи, классные специалисты – надо оборудование. Будем напрягаться и закупать оборудование. А уже палаты, внешний вид – это вы уже сделаете сами. Упирайтесь, напрягайтесь в сельском хозяйстве, промышленности, собирайте деньги, с шапкой ходите по области, но это хотя бы сделайте. С оборудованием постараюсь помочь. Но точно посчитайте. Ты знаешь, в правительстве сегодня работаешь, что лишних денег нет. И при таком жутком давлении со стороны их не будет. Тем не менее это главное. Если мы сейчас не примем меры по насыщению нормальным оборудованием, современными лекарствами наших больниц, завтра это аукнется. Лечить людей надо, центр Европы, у нас болеют и тяжелыми болезнями – сердечно-сосудистые, и астматиков хватает, и онкология. Поэтому надо в области делать эти высокотехнологичные операционные и прочие вмешательства.