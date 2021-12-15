Лукашенко о строительстве больниц в Витебске: «С шапкой ходите по области, но это хотя бы сделайте»
Новости Беларуси. В центре внимания Президента 15 декабря Витебская область. Александр Лукашенко проводит встречу с активом региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, глава государства приехал в Витебск, чтобы лично представить нового губернатора – Александра Субботина.
Особое внимание ситуации в социальной сфере – детальный разбор всех ее аспектов: доходы, образование, здравоохранение. Отдельно остановились на ситуации с COVID-19. Все же Витебский регион в первую волну сложнее других переживал пандемию.
Обстановка стабилизируется. Пациентов с коронавирусной инфекцией становится меньше, жители активно вакцинируются. К концу года здесь планируют привить более половины населения. Но есть вопросы с оснащением клиник. Проблемы озвучил начальник управления по здравоохранению. Не достроена городская больница (в срок не укладываются из-за нехватки финансирования), а областная явно не дотягивает до своего уровня по той же причине. Президент поручил разобраться и найти средства на обновление клиники.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
У нас уже в областных больницах ни в одном городе проблем практически нет. Поэтому если у вас такая отсталость и дремучесть, это никуда не годно. Надо оперативно ввести. Если что-то надо, скажешь, но не рассчитывай, что я тебе тут мешок денег принесу. Сможешь городскую больницу достроить сам – достраивай, а за областную давайте возьмемся. У вас свой вуз, притом отличный. Вы можете выбрать любые кадры. У нас классные врачи, классные специалисты – надо оборудование. Будем напрягаться и закупать оборудование. А уже палаты, внешний вид – это вы уже сделаете сами. Упирайтесь, напрягайтесь в сельском хозяйстве, промышленности, собирайте деньги, с шапкой ходите по области, но это хотя бы сделайте. С оборудованием постараюсь помочь. Но точно посчитайте. Ты знаешь, в правительстве сегодня работаешь, что лишних денег нет. И при таком жутком давлении со стороны их не будет. Тем не менее это главное. Если мы сейчас не примем меры по насыщению нормальным оборудованием, современными лекарствами наших больниц, завтра это аукнется. Лечить людей надо, центр Европы, у нас болеют и тяжелыми болезнями – сердечно-сосудистые, и астматиков хватает, и онкология. Поэтому надо в области делать эти высокотехнологичные операционные и прочие вмешательства.
Прозвучала оценка работы правоохранительной системы. Прокурор области рассказал о снижении уровня преступности за последние 10 месяцев. Но есть и негативные тенденции, связанные в том числе и с будущей политической кампанией. Оппоненты не оставляют надежд раскачать ситуацию в преддверии референдума. Александр Лукашенко призвал не расслабляться и быть внимательнее каждого, кто работает в интересах нашего государства.