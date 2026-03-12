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Новости по тегу #Михаил Вишневецкий

2 современных аппарата МРТ начали работу в Витебской области
12 марта 2026 07:57

2 современных аппарата МРТ начали работу в Витебской области

Кабинет МРТ оборудовали в Новополоцкой ЦГБ
12 марта 2026 05:49

Кабинет МРТ оборудовали в Новополоцкой ЦГБ

На выездном заседании Совета Республики обсудили работу с обращениями граждан
09 февраля 2026 17:07

На выездном заседании Совета Республики обсудили работу с обращениями граждан

Верхнедвинская центральная больница переживает второе рождение! Что изменилось после ремонта?
12 января 2024 17:37

Верхнедвинская центральная больница переживает второе рождение! Что изменилось после ремонта?

Обновлённые отделения травматологии и реанимации открыли в Витебской областной больнице
29 декабря 2023 18:02

Обновлённые отделения травматологии и реанимации открыли в Витебской областной больнице

«Практика будет однозначно продолжена». ФАПы могут появиться в каждом районе – вот как они работают
05 июля 2023 20:18

«Практика будет однозначно продолжена». ФАПы могут появиться в каждом районе – вот как они работают

Современный белорусский рентген-аппарат установили в Витебской БСМП
12 декабря 2022 15:28

Современный белорусский рентген-аппарат установили в Витебской БСМП

Безвизовых литовцев и латышей уже готовы принимать медучреждения Витебской области
14 апреля 2022 13:12

Безвизовых литовцев и латышей уже готовы принимать медучреждения Витебской области

Кочанова о медицинских кадрах: молодые люди, которые приезжают по распределению, иногда не остаются
13 апреля 2022 16:22

Кочанова о медицинских кадрах: молодые люди, которые приезжают по распределению, иногда не остаются

Заболеваемость коронавирусом в Витебской области идёт на спад. Глава облздрава встретился с Натальей Кочановой
13 апреля 2022 16:22

Заболеваемость коронавирусом в Витебской области идёт на спад. Глава облздрава встретился с Натальей Кочановой

Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?
19 декабря 2021 16:33

Лукашенко встретился с активом Могилёвской и Витебской областей. Что просили у Президента и какие больные места в регионах?

Лукашенко на встрече с активом витебского региона: «Если не будет областной больницы, как лечить людей?»
15 декабря 2021 19:33

Лукашенко на встрече с активом витебского региона: «Если не будет областной больницы, как лечить людей?»