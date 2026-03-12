Новости по тегу #Михаил Вишневецкий

В 2026 году кабинет магнитно-резонансной томографии откроется также в областном кардиологическом диспансере.
Здоровье нации – главный ориентир белорусской медицины. Система здравоохранения развивается, обновляется и усиливает свои возможности. Только в 2025‑м в стране ввели 17 новых объектов, а больницы получили современное оборудование – ангиографы, КТ и МРТ.
Сенаторы регулярно встречаются с трудовыми коллективами, организовываются личные приемы.
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