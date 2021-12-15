«Я жестоко с этим разберусь». Лукашенко рассказал, с чем к нему обратились две пенсионерки

Перераспределение обязанностей, подразумевает и больше ответственности у чиновников. За принятые решения будут отвечать. Президент приводит один из частных примеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо работать с населением и работать не формально. Я каждый день с этим сталкиваюсь. Сегодня утром топор в руки, вышел – я из деревни свое прилетел, там ночевал. Как обычно, каждый день (и вас к этому призываю) два часа найдите времени. За счет сна найдите. Слушайте, у меня нагрузки не меньше, но я в 6 часов, как обычно, поднялся, побрился, умылся и пошел заниматься. Но я к чему это говорю? С этим топором рублю дрова возле бани деревенской, приезжают из-под Орши – по-моему, Горбацевичи деревня или из Орши – две женщины. Идут по деревне, мы же никому не запрещаем ходить: «Александр Григорьевич, здравствуйте, слава богу...». Я говорю, человек был рядом со мной, уточните, что за женщины, куда идут. В магазин. Ну ладно, идите в магазин.

Опять стоят на дороге, что-то там пытаются. Ну пригласите их сюда. «Вы в магазин?» – «Нет, мы к вам» – «Тогда чего говорите, что в магазин? Что у вас за проблемы?» И они мне ворох бумаг. А вопрос выеденного яйца не стоит. Я, правда, в детали не вникал. Помощнику своему сказал: «Заберите эти документы, посмотрим». Где-то там 70 сантиметров забор ни туда, ни сюда, туалет кто-то построил, забор не перенес, идет какой-то спор, БТИ или как в районе сказали что-то… Ужас. И я стою и думаю. Одна женщина и вторая. Тоже купила дом, что-то не так, что-то не этак. Я призываю людей: покупайте дома в деревне бесхозные. А якобы там то ли хозяин снова объявился и прочее, то его не было. Захламленные эти дома валялись, вдруг появился хозяин. Конечно, я жестоко с этим разберусь, но вот этого быть не должно. Пожалуйста, вы же на месте. Разберитесь так, чтобы эта женщина, она из Орши, ночь обе шли пешком, не на чем было приехать, зная, что я нахожусь сейчас в этой деревне. Знаете, мне как-то не по себе стало. Эти бедолаги уже пенсионерки, а мы их заставляем ходить по стране. Это недопустимо. Я помню, откуда я сам, если вы забыли. Не думаю, что в этом зале сидят все дети министров и секретарей ЦК. Не думаю. Не забывайте, откуда вы и куда мы вернемся.

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