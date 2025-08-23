Лукашенко: Украине надо сегодня остановиться, чтобы не потерять страну вообще

Ожидания от предстоящего саммита ШОС. Подробности телефонного разговора Лукашенко и Трампа, встреча на Аляске и путь к миру в Украине. Накануне во Дворце Независимости Президент Беларуси дал интервью Медиакорпорации Китая и ответил на вопросы белорусских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве зарубежного интервьюера выступила ведущая и корреспондент Цзо Юнь Медиакорпорации CMG. Ее контент доступен в 143 странах и регионах мира. Беседа длилась полтора часа. Планируется, что интервью для аудитории China Media Group выйдет в эфир в канун масштабных международных мероприятий – саммита ШОС и парада Победы в Пекине, куда в числе мировых лидеров приглашен и Александр Лукашенко.

Один из вопросов китайской журналистки касался мирного урегулирования украинского конфликта, состоявшихся на Аляске переговоров российского и американского президентов. Почему в этой встрече не было победителей и проигравших – белорусский лидер высказал свое мнение о саммите и ответил «критикам» и «экспертам».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как ни говори, все-таки позиция России для будущего мира важнее, чем украинская. Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте.

Для Украины крайне опасно. Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще. Трамп за это взялся. Он, может быть, не рад. Я уже так за ним наблюдаю. Он говорит: «Я думал, что это будет легче. Но это оказалось сложно». Вот он в последний раз говорил, он понял, что это действительно сложно. Но ему некуда уже деваться. Как у нас говорят, соскочить уже невозможно.

Я американцев слово в слово предупреждал, когда они были у меня задолго до этих переговоров: вы передайте Трампу, что ему сейчас отступать нельзя. Он взялся за эту проблему и должен ее решить, и он может ее решить, и старается. Вот в чем суть разговора на Аляске.

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