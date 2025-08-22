Лукашенко: Трамп заслужил эту Нобелевскую премию
Большой медийный день во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 22 августа ответил на десятки вопросов, обрисовав, по сути, всю актуальную повестку дня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Начался день, как всегда в таких ситуациях, с откровенного и максимально предметного разговора с представителем огромной Медиакорпорациии Китая. Однако этим интервью не закончилось. К беседе подключились репортеры белорусского президентского пула.
Лукашенко: я предупредил американцев – начинаете с беглыми какую-то игру, прекращаем все переговоры.
Все это, конечно, детали большой политики, которая далеко не так проста, как то пытаются скормить широкой общественности. В этом плане позиция Александра Лукашенко не типична для его коллег, равно как и открытость во взаимодействии с журналистами. Это фирменный стиль – да, но не только.
Мы видим, что вы очень часто точны в своих прогнозах. Я думаю, людям очень интересно. Откройте секрет, как вам это удается? Это политический опыт, интуиция, жизненный опыт, владение непубличной информацией?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это не я. Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение.
И коль уж Президент Беларуси – хороший аналитик, то не могли не спросить о прогнозе на Нобель, который у белорусов вызывает улыбку, а за океаном – предмет переживаний первого лица.
Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:
Сейчас вот с этой активностью Трампа опять активировались разговоры про Нобелевскую премию мира для него. У меня будет вопрос, потом маленькое уточнение. На ваш взгляд есть шансы на Нобелевку для Трампа?
Александр Лукашенко:
Знаете, я слышу это, и Трамп хотел бы, наверное, быть нобелевским лауреатом. Но вот если в Беларуси, вот я Президент, разговор шел, то я плевать хотел на эту Нобелевскую премию, потому что у нас свое отношение к этой Нобелевской премии. Она уже дискредитирована полностью, вы же видите, кому только не давали. Чисто политическая игра.
У них это по-другому воспринимается. И у Дональда тоже. Да, он в этом плане честолюбивый, амбициозный человек. Ну и что в этом плохого? Человек хочет Нобелевскую премию. Если это так, ну и на здоровье – пусть получает! Нам-то что? Что нам плохого от этого? Да мы не паримся по этому поводу. Если надо поддержать, и Трампу надо, то, наверное, он этого заслуживает.
Вот то, что он себя загнал, бедолага, в угол и деваться уже некуда, и надо решать этот вопрос. То, что он шесть войн за шесть месяцев предотвратил, он уже заслужил. И имею в виду еще и вес Америки. Он заслужил эту Нобелевскую премию, и я уверен, что ему дадут эту Нобелевскую премию. Потому что Барак Обама до него вообще стал только Президентом, ничего не сделал. Получил Нобелевскую премию, он там развязал несколько войн. А этот же борется за мир. Нам это ни жарко, ни холодно.
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