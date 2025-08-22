Лукашенко: Трамп заслужил эту Нобелевскую премию

Большой медийный день во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 22 августа ответил на десятки вопросов, обрисовав, по сути, всю актуальную повестку дня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Начался день, как всегда в таких ситуациях, с откровенного и максимально предметного разговора с представителем огромной Медиакорпорациии Китая. Однако этим интервью не закончилось. К беседе подключились репортеры белорусского президентского пула. Лукашенко: я предупредил американцев – начинаете с беглыми какую-то игру, прекращаем все переговоры. Все это, конечно, детали большой политики, которая далеко не так проста, как то пытаются скормить широкой общественности. В этом плане позиция Александра Лукашенко не типична для его коллег, равно как и открытость во взаимодействии с журналистами. Это фирменный стиль – да, но не только.

Мы видим, что вы очень часто точны в своих прогнозах. Я думаю, людям очень интересно. Откройте секрет, как вам это удается? Это политический опыт, интуиция, жизненный опыт, владение непубличной информацией? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это не я. Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. И коль уж Президент Беларуси – хороший аналитик, то не могли не спросить о прогнозе на Нобель, который у белорусов вызывает улыбку, а за океаном – предмет переживаний первого лица.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Сейчас вот с этой активностью Трампа опять активировались разговоры про Нобелевскую премию мира для него. У меня будет вопрос, потом маленькое уточнение. На ваш взгляд есть шансы на Нобелевку для Трампа?