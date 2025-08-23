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Стубб: отношения между Финляндией и РФ будут заново перестроены после СВО

23 августа 2025 12:39
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Стубб: отношения между Финляндией и РФ будут заново перестроены после СВО-0

По словам президента Финляндии Александра Стубба, когда конфликт в Украине будет завершен, то начнется новый этап в отношениях Москвы и Хельсинки. Об этом пишет РИА Новости.

Финский политик отметил, что есть неизменная географическая реальность – у Финляндии есть история, связанная с РФ, также у страны будет и будущее с Россией. В настоящий момент, отмечает Стубб, отношения фактически отсутствую из-за военных действий. Но когда-нибудь, по завершении конфликта, «новые отношения обязательно будут построены», – сказал президент Финляндии.

Стубб указал, что взаимодействие Хельсинки и Москвы будет строиться с точки зрения практичности и прагматизма.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Александр Стубб

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