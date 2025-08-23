Несломленный дух! Как человек, который не мог ходить до 10 лет, стал примером силы и стойкости

Его судьбу легкой не назовешь. До 10 лет этот человек не мог ходить, а передвигался лишь на четвереньках. Вместо того, чтобы сломаться, он выбрал другой путь – бороться. И встал на ноги в прямом и переносном смысле этого слова. У нас в кадре заместитель директора социального учреждения «Инвацентр».

Олег Кульчи, заместитель директора социального учреждения «Инвацентр» ОО «Белорусское общество инвалидов»:

Меня зовут Кульчи Олег Васильевич, я работаю заместителем директора в социальном учреждении инвацентно-общественного объединения «Белорусское общество инвалидов». Я с рождения являюсь инвалидом с диагнозом детский церебральный паралич. И так сложилась судьба, что 7 июля я родился, а 16 августа мать написала отказную и оставила в доме ребенка. Попал потом после него в Речицкую школу-интернат для детей с физическими недостатками, где уже получал общее школьное образование. В связи с тем, что было ДЦП, естественно, нас возили на разные операции, поэтому приходилось где-то остаться на второй год. В связи с этим получилось, что я в 20 лет закончил школу-интернат.

Олег Кульчи:

Мать и брат с сестрой, которых я нашел через 26 лет, сейчас живут в Бресте. С ними я общаюсь. Я понял: то, что она сделала, это было единственное правильное решение. То есть это был Божий промысел, потому что она бы с Липинок меня в Минск не возила. Операции бы я, естественно, не получил, которые получил. И, естественно, я бы не смог сейчас ходить, потому что у нее не было ни финансовых возможностей, может быть, и физических, и моральных, чтобы это сделать. И благодаря этому я сегодня имею специальность, семью и могу полноценно жить дальше.