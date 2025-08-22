Лукашенко о переговорах на Аляске: Трамп умница, отлично сыграл свою роль

Беларусь в «шанхайской семье» и предстоящий саммит ШОС в китайском Тяньцзине – каковы ожидания Александра Лукашенко? Возможна ли встреча Путина и Зеленского? И хотел бы ли наш Президент, что бы белорусская столица переговорной площадкой? Телефонный звонок, который связал американский борт № 1 с Минском – о чем говорили Президенты Беларуси и США? Европейская компания Зеленского в Белом доме – что это было? И какова на самом деле роль таких «политических нянек»? А еще политические прогнозы от Александра Лукашенко, которые регулярно сбываются. Как это работает? Большой медийный день во Дворце Независимости. Александр Лукашенко 22 августа ответил на десятки вопросов, обрисовав, по сути, всю актуальную повестку дня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начался день, как всегда в таких ситуациях, с откровенного и максимально предметного разговора с представителем огромной Медиакорпорациии Китая. А персона интервьюера знаковая: Цзо Юнь – журналистка известная, авторитетная. Она специализируется на международной политике и глобальных событиях. А беседа с Александром Лукашенко приурочена к важнейшим мировым событиям, которые вскоре пройдут в Китае. Саммит Шанхайской организации сотрудничества и торжественный парад Победы в Пекине, где среди лидеров целого ряда государств будет и Александр Лукашенко. Но один из ключевых вопросов этого интервью, адресованных белорусскому лидеру, разумеется, недавние переговоры на Аляске. Приблизят ли они развязку украинского вопроса? И какова здесь роль Трампа? «Зачем вы здесь нужны? Вы уже один раз попробовали» – Лукашенко об участии Европы в переговорах. Подробнее.

China Media Group – одна из крупнейших в мире, а значит, этот голос из Минска услышат миллиарды. Однако этим разговором интервью не закончилось. К беседе подключились репортеры белорусского президентского пула. Наш телеканал представляла политический обозреватель Алена Сырова. К моменту, когда белорусско-китайские отношения были детально разобраны во время интервью Александра Лукашенко медиакорпорации CMG, белорусские журналисты, прослушав интереснейший ликбез о Поднебесной, сгорали в нетерпении расспросить Президента Беларуси об отношениях с другими центрами силы, способными миропорядок сделать мирным. Хотя, конечно, без Китая здесь не обойтись…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трамп борется за мир больше, чем кто-либо. И он может сделать. Он это может. Это он и Си Цзиньпин. Больше никто не может. Не потому, что здесь журналист Китая. А потому, что это две мощнейшие страны, у которых огромные мощи. Они могут повлиять на это. Это две страны, которые могут повлиять в любой точке мира на то, как развиваются события. Несмотря на то, что в вопросах журналистов как никогда концентрированно фигурировали названия других государств, фамилии их лидеров, этот полуторачасовой разговор можно было бы охарактеризовать одной цитатой главы нашего государства. Александр Лукашенко:

Слушайте, а для нас это что? Было бы здорово, если бы этим вопросом задавались и другие белорусы, анализируя те или иные события. Впрочем, с тем, что через эту призму принимает решения и выстраивает свою политику Александр Лукашенко, во многом связано, как минимум, мирное настоящее нашей страны. Оно не является предметом обсуждения, как например, это происходит сейчас с Украиной. Притом говорят не на прямую, а через посредников, пусть и в лице США.