В Беларуси завершается приёмная кампания в профессионально-технические колледжи и лицеи

Наступил решающий день для тех, кто поступает в профессионально-технические колледжи и лицеи. В шесть вечера там завершится приемная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что в 160 учреждений поступят около 28 тысяч человек. Они будут осваивать и совершенно новые специальности. Например, изготовитель мармеладно-пастилочных изделий, слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов, оператор автоматической линии по производству керамических изделий. Сохраняется спрос и на классические рабочие профессии.

Павел Жуковский, абитуриент Минского государственного механико-технологического колледжа:

Поступаю я на профессию изготовления фармацевтических препаратов, также их фасовка. Пришла со мной моя девушка, чтобы поддержать меня.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Спрос на обучение в колледжах возрастает год от года. И в этом году мы с радостью отмечаем, что порядка 40 % выпускников 9-х классов школ и гимназий у нас планируют уже стать обучающимися колледжей. Проходной балл по ряду специальностей достаточно высок. Конкуренция также достаточно серьезная.

Уже через два-три года выпускники колледжей пополнят рынок труда. Многие из них обучаются по целевому направлению. Так что проблем с трудоустройством никаких не будет.