Прямой эфир

Лавров: Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию в Украине

23 августа 2025 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лавров: Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию в Украине-0

Владимир Зеленский ответил отказом на все обозначенные президентом США Дональдом Трампом принципы для урегулирования конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Главой Белого дома были четко обозначены некоторые принципы, обязательные, по мнению Вашингтона, для принятия, рассказал Лавров. Дипломат пояснил, что говорилось о невступлении Киева в Североатлантический альянс, о рассмотрении территориальных вопросов. Украинский политик на все сказал «нет», сообщил Лавров.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский # Сергей Лавров

Другие новости рубрики

Все новости
В ВСУ появилось подразделение наёмников из Латинской Америки
23 августа 2025 10:49

В ВСУ появилось подразделение наёмников из Латинской Америки

Начальник лагеря Южный Иныльчек: доставить россиянку Наговицину с пика Победы невозможно
23 августа 2025 10:27

Начальник лагеря Южный Иныльчек: доставить россиянку Наговицину с пика Победы невозможно

Польский наёмник вступил в добровольческий батальон для борьбы с ВСУ
23 августа 2025 09:48

Польский наёмник вступил в добровольческий батальон для борьбы с ВСУ