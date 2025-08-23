Лавров: Зеленский отверг все предложения Трампа по урегулированию в Украине

Владимир Зеленский ответил отказом на все обозначенные президентом США Дональдом Трампом принципы для урегулирования конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Главой Белого дома были четко обозначены некоторые принципы, обязательные, по мнению Вашингтона, для принятия, рассказал Лавров. Дипломат пояснил, что говорилось о невступлении Киева в Североатлантический альянс, о рассмотрении территориальных вопросов. Украинский политик на все сказал «нет», сообщил Лавров.

Фото: Pinterest