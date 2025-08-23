Белорусские аграрии намолотили свыше 8 миллионов тонн зерна с учётом рапса

Белорусские аграрии намолотили свыше 8 миллионов тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это своего рода рубеж, который позволяет судить о том, как выстраивалась работа на полях в течение всего года – от сева до жатвы.

Ее ход не вызывает никакой тревоги. Аграрии уверенно идут к цели. Самый весомый каравай – у Минской области: свыше 2 миллионов тонн зерна. Следом по валовому сбору идут Брестская, Гродненская и Могилевская. Близок к миллионному намолоту Гомельский регион. На севере страны также есть потенциал всех удивить результатом. В Витебской области пока остается не убранными больше всего площадей.