Беларусь в цифрах. Чем сегодня живёт отечественная статистика?

23 августа в Беларуси отмечают День работников государственной статистики. История службы насчитывает более века, а ее значимость, конечно же, трудно переоценить. Государственной статистике – 105 лет.

Поздравляем вас и в вашем лице всю службу. Мы помним из кинофильмов портрет сотрудника статистического управления товарища Новосельцева. Нас интересует, насколько изменился этот портрет, как сегодня выглядит современный статистик?

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Действительно, все меняется, и статистика тоже. Но в принципе, если мы вспоминаем знаменитый фильм «Служебный роман», то портрет практически не изменился. Если вы помните прекрасный фильм, то вы помните, сколько женщин работало в офисе. На сегодняшний день у нас действительно та же ситуация. Если мы говорим о среднестатистическом статистике и портрете, то это, конечно же, женщина, потому что 93 % работающих в органах статистики – это женщины.

Когда речь идет о статистике, это колоссальные объемы данных. Сколько в год данных обрабатывается Белстатом и кто потом ими пользуется?

Жанна Василевская:

Сегодня мы проводим государственное статистическое наблюдение по 151 форме. В год, если мы говорим о среднем, мы собираем более 2 миллионов статистических отчетов. Для понимания, это колоссальный объем информации. Потому что это только та информация, о которой мы видим и говорим.

Но помимо этого, мы собираем данные, которые сейчас являются очень актуальными: административные данные, геопространственные. Статистика не стоит на месте. Мы идем в ногу со всем миром. Это динамичность, поиски новых источников данных и новых путей решения поставленных задач.