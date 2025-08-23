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Школьники из Беларуси завоевали серебро международной олимпиады по геологии. Вот их впечатления

23 августа 2025 12:09
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Серебро международной олимпиады – это ли не повод для гордости? Именно такой результат привезла из России команда юных геологов Беларуси. 

В студии «Нового утра» Жанна Гвозд, директор гимназии № 5 города Минска, и Маша Загоревская, ученица 10-го класса гимназии № 5 города Минска, капитан команды «Юные геологи Республики Беларусь».

Школьники из Беларуси завоевали серебро международной олимпиады по геологии. Вот их впечатления-2

Жанна Евгеньевна, к вам самый первый вопрос. Как куются победители? 

Жанна Гвозд, директор гимназии № 5 Минска:
Упорным трудом, активными действиями, огромным желанием быть лучшими, выходить из зоны комфорта. Чтобы изучать что-то новое, обязательно побеждать, привозить в страну золото и исполнять государственный гимн под флаг Республики Беларусь.

В команде только девочки или мальчики тоже присутствовали?

Маша Загоревская, ученица 10-го класса гимназии № 5 Минска, капитан команды «Юные геологи Республики Беларусь»:
Ровно пополам. Четыре девочки и четыре мальчика.

Что на таких соревнованиях нужно было конкретно сделать?

Жанна Гвозд:
Олимпиада состоит из 11 геологических соревнований, которые входят в общий зачет. Это сложные соревнования: поиск нефти и газа, добыча золота, шлейфование. Огромное количество специализированных знаний.

Подробнее в видеоматериале.

# Школьники

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