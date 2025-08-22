«Дональд, какие-то враги вмешались». Лукашенко раскрыл подробности телефонных переговоров с Трампом

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это глупость, что Лукашенко, Путин и так далее. Да, у нас близкие, дружеские отношения с Президентом Путиным. Мы обсуждаем любую тему. Он высказывает мне, может меня покритиковать, я ему прямо в глаза сказать могу то, что ему никто не скажет в силу определенных каких-то причин. Вы же тоже мне все не говорите. Избаловал я вас немного, поэтому вы можете больше сказать. Мы можем обсудить любую проблему, да, правдиво высказать в глаза друг другу то, что мы считаем нужным сказать. Он умный человек. И в разговоре с Дональдом мы один раз говорили о Путине. Нет, два раза. Но началось с чего? Мы где-то минут семь разговаривали, связь потерялась. Через несколько минут он опять мне перезвонил: «Привет, привет». Я говорю: «Дональд, какие-то враги вмешались в наш разговор». Он говорит: «Это, наверное, Владимир». Я говорю: «Ну, больше некому». Но говорю: «Дональд, он не такой человек, он не будет вмешиваться в наш разговор». Вот с этой шутки начался разговор. Он говорит: «Конечно, это шутка». Я говорю: «Да не оправдывайся, я ему передам, что ты его врагом считаешь». Вот с этой шутки начался разговор.

И я ему сказал: «Дональд, ты не надумайся давить на Президента Путина. Я не помню, чтобы он под давлением принимал решения. Поэтому ты поговори, он нормальный, порядочный человек. Поговори с ним, я уверен, что вы договоритесь». Он мне говорит: «Ну дай-то бог, вот посмотрим, через несколько часов узнаешь, договорились или не договорились». Ну вот все. Больше никаких разговоров не было. Он начал хвалить своих людей, которые ко мне приезжали. Первым я их отметил: «У тебя хорошие люди». Назвал их фамилии. Он мне рассказал про этого адвоката своего, что они давно знакомы, где он ему помогал и как помогал. Такой очень ценный человек. Каждое утро пьешь кофе с Трампом и боишься ему правду сказать. Ну, благодаря ему, видимо, состоялся этот разговор, потому что он выложил уже ему всю правду. Я его сильно критиковал здесь. Он приличный человек такой, очень преданный, наверное, Президенту. Поэтому он мне про них рассказал.

Естественно, ему подкинули вот этот вопрос… Ему дали справку поблагодарить Президента за то, что освободили, но еще 1300 есть. На что я ему говорю: «Дональд, да мы всегда работаем, у нас комиссия есть, мы всегда работаем, можешь обратиться в эту комиссию». Любой осужденный... Он не говорил – политзаключенный, этого близко не было. Пожалуйста, пускай обращаются, будем решать, у нас юридически это возможно. Да, я могу принять любое решение в плане помилования, но ты же беспокоишься за свой рейтинг. Я уже, в принципе, особо не переживаю за рейтинг, но мне небезразлично, что скажет мое общество о моих действиях. Вот освободили этих 16 человек или 15, не все же однозначно это восприняли, хотя всей полнотой информации не обладают. Я, наверное, больше.

Я говорю: «Ты, Дональд, понимаешь, что я должен оглядываться немножко по сторонам?» – «Да, я тебя понимаю». Не было там этого обсуждения, буквально полминуты был этот разговор. А потом мы говорили об Украине, я ему изложил свое видение, вот эти три точки зрения. И говорю, что я уверен, что вы договоритесь.