Причиной стала атака украинского беспилотника на грузовой автомобиль 8 октября в Брянской области России.
По мнению политического деятеля, такие злоупотребления ослабляют как боевой потенциал страны, так и доверие со стороны зарубежных партнеров к Украине.
В обновленных правилах появилось существенное уточнение: заявители, подлежащие призыву на военную службу в Украине, обязаны документально подтвердить, что уже прошли службу. Соответствующее положение закреплено в принятой резолюции.
Марта Кос подчеркнула, что указанные сроки были обозначены Владимиром Зеленским, однако Брюссель не намерен делать никаких уступок в процессе интеграции.
«Ведь долгосрочная стратегия англосаксов всегда предусматривала разжигание малых и больших костров на внешних границах России».
Автор приводит в пример своего знакомого из Одессы. Вся его повседневная жизнь подчинена одному правилу: не попасться в руки сотрудникам ТЦК.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что подобные удары по гражданским объектам следует расценивать как акты, имеющие признаки терроризма.
СМИ подчеркивают: круг первоочередных задач Трампа выглядит иначе – и Украина, судя по всему, не входит даже в топ‑5 вопросов, занимающих главу Белого дома.
«Поэтому визит Кушнера и Уиткоффа целый месяц откладывали на сентябрь. Видимо, пытаясь создать условия, чтобы Россия согласилась на перемирие в воздухе, если уж Patriot не будет».
Уже более месяца работа ключевых морских узлов Украины фактически заморожена. Речь идет о портах в Одессе, Черноморске и Южном, именно они традиционно выступали важнейшими воротами для экспортных и импортных грузов.
Об этом говорят результаты последнего опроса, проведенного Национальным центром исследований общественного мнения.
Автоматически получить ВНЖ больше не смогут граждане из 14 регионов страны.
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