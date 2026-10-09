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Новости по тегу #Украина

Временному поверенному в делах Украины в Беларуси вручена нота протеста – МИД
09 октября 2026 16:43

Временному поверенному в делах Украины в Беларуси вручена нота протеста – МИД

Кличко резко высказался о коррупции в окружении Зеленского: это яд для страны
09 октября 2026 06:52

Кличко резко высказался о коррупции в окружении Зеленского: это яд для страны

Военнообязанные украинцы не смогут въезжать в Литву в статусе беженцев
07 октября 2026 13:19

Военнообязанные украинцы не смогут въезжать в Литву в статусе беженцев

Украина не сможет вступить в ЕС с 2027 года – Еврокомиссар
02 октября 2026 19:30

Украина не сможет вступить в ЕС с 2027 года – Еврокомиссар

Муковозчик: мы наблюдаем распад коденции капитализма, глобализма, не видя, что идет ему на смену
02 октября 2026 17:22

Муковозчик: мы наблюдаем распад коденции капитализма, глобализма, не видя, что идет ему на смену

Писательница сравнила мобилизацию в Украине с игрой в прятки
02 октября 2026 17:16

Писательница сравнила мобилизацию в Украине с игрой в прятки

Генсек ООН обеспокоен из-за нарастающего количества жертв в России от ВСУ
29 сентября 2026 17:47

Генсек ООН обеспокоен из-за нарастающего количества жертв в России от ВСУ

СМИ: Украина не входит в топ вопросов, волнующих Трампа
22 сентября 2026 09:35

СМИ: Украина не входит в топ вопросов, волнующих Трампа

Куда Украину привел «воздушный террор» Зеленского? Политолог о поражении крупных складов ракет
08 сентября 2026 18:31

Куда Украину привел «воздушный террор» Зеленского? Политолог о поражении крупных складов ракет

Черноморские порты Украины: уже больше месяца в состоянии коллапса
28 августа 2026 14:16

Черноморские порты Украины: уже больше месяца в состоянии коллапса

В Польше фиксируется рост антиукраинских настроений среди населения
27 августа 2026 11:02

В Польше фиксируется рост антиукраинских настроений среди населения

В Дании хотят ограничить выдачу ВНЖ беженцам из 14 регионов Украины
24 августа 2026 06:21

В Дании хотят ограничить выдачу ВНЖ беженцам из 14 регионов Украины