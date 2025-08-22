«Зачем вы здесь нужны? Вы уже один раз попробовали» – Лукашенко об участии Европы в переговорах

Начался день, как всегда в таких ситуациях, с откровенного и максимально предметного разговора с представителем огромной Медиакорпорациии Китая. Однако этим интервью не закончилось. К беседе подключились репортеры белорусского президентского пула.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все-таки дипломатия имеет тоже свои законы, поэтому не надо критиковать Трампа, что он там поднял Путина, приподнял и прочее. Трамп – посредник. Он получил дополнительную информацию, он понял самую сильную страну, которая участвует в этом конфликте, и перенес это в Вашингтон на переговоры с Зеленским и европейскими лидерами. Кое-что вы видели, опять же, шел разговор по этим вопросам, что на Аляске он понял, Трамп, другую сторону Зеленского, в переговоры с Зеленским. Ну, и европейцы рвутся в эти переговоры: «Без нас не может ничего произойти».

На месте Трампа я бы им напомнил: в 2015 году в Минске по инициативе крупных европейских стран, Меркель, Германия, и Олланд, Франция, собрались здесь. Кто мешал установить прочный мир? Так они потом признались, они сюда приехали не мир устанавливать, а для того, чтобы дать возможность перевооружиться Украине. Так чего сегодня вы обижаетесь, что Трамп вас не приглашает? Зачем вы здесь нужны? Вы же уже один раз попробовали.

Америка тогда не вмешивалась, хотя я говорил, что без Америки мира не будет. Нужно подключить Америку. Они ее не подключали. Они сами решили установить мир в 2015 году, в феврале. Провалили это, сознательно это сделали, обманули Россию. Поэтому Трамп совершенно прав, когда Америка взялась на это непосредственно в одиночку и пытается продвинуть мирные соглашения.