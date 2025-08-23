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Как обнаруживают природные пожары? О космическом мониторинге рассказали сотрудники МЧС

23 августа 2025 12:04
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Как обнаруживают природные пожары? О космическом мониторинге рассказали сотрудники МЧС-1

Алина Трус, корреспондент:
Спасатели работают на суше, в воде и даже установили связь с космосом. Работники МЧС фиксируют природные пожары благодаря многочисленным спутникам. И такой космический мониторинг дает точные результаты.

Как обнаруживают природные пожары? О космическом мониторинге рассказали сотрудники МЧС-3

Специалисты дежурят сутками, чтобы следить за обстановкой в стране. При возникновении малейшей угрозы реагируют оперативно. Обращают внимание как на метеорологические явления, подтопления, так и на пожары в природных экосистемах. Все зависит от сезона.

Как обнаруживают природные пожары? О космическом мониторинге рассказали сотрудники МЧС-5

Алексей Андреенко, заместитель начальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:
На сегодняшний день у нас в активной фазе пожароопасный сезон, поэтому мы пристально наблюдаем за развитием пожароопасной обстановки в природных экосистемах. Для этого мы используем данные дистанционного зондирования земли, которые позволяют практически в режиме реального времени оценивать ситуацию с возгораниями в лесах, на торфяниках, кусты, поля и так далее по всей территории республики.

Далее смотрите в видео.

# МЧС Беларуси

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