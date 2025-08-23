Как обнаруживают природные пожары? О космическом мониторинге рассказали сотрудники МЧС

Алина Трус, корреспондент: Спасатели работают на суше, в воде и даже установили связь с космосом. Работники МЧС фиксируют природные пожары благодаря многочисленным спутникам. И такой космический мониторинг дает точные результаты.

Специалисты дежурят сутками, чтобы следить за обстановкой в стране. При возникновении малейшей угрозы реагируют оперативно. Обращают внимание как на метеорологические явления, подтопления, так и на пожары в природных экосистемах. Все зависит от сезона.

Алексей Андреенко, заместитель начальника Республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Республики Беларусь:

На сегодняшний день у нас в активной фазе пожароопасный сезон, поэтому мы пристально наблюдаем за развитием пожароопасной обстановки в природных экосистемах. Для этого мы используем данные дистанционного зондирования земли, которые позволяют практически в режиме реального времени оценивать ситуацию с возгораниями в лесах, на торфяниках, кусты, поля и так далее – по всей территории республики.