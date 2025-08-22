Лукашенко верит, что в ближайшее время возможна встреча Путина и Зеленского

Начался день, как всегда в таких ситуациях, с откровенного и максимально предметного разговора с представителем огромной Медиакорпорациии Китая. Однако этим интервью не закончилось. К беседе подключились репортеры белорусского президентского пула.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается переговоров между Россией и Украиной, они фактически на столе, как у дипломатов говорят. Это вот завтра собирайся и обсуждай эти проблемы. Но вы видите заявления. Путин: да, мы согласны, мы согласны на это, мы заявили давно о том, чего мы хотим. У Володи Зеленского сегодня одно, завтра второе, третье и так далее. Как когда-то у Дональда – утром, вечером.

И россияне все время думают: ну готов Президент Зеленский к переговорам или нет? Они считают, что не готов. Наверное, исходя из его заявлений, это можно понять. Но вы должны понимать, что кроме вот этих заявлений в СМИ, дымовой этой завесы, которую умеет делать профессионально и Володя Зеленский, и россияне тоже не новички в этом, и Соединенные Штаты Америки, европейцы – дыма хватает.

Идет вот эта кулуарная, подковерная, закрытая митусня. И там вот есть некоторые вбросы тоже, что Зеленский готов на обмен территориями. Это позиция Соединенных Штатов Америки. Они разумно занимают разумную позицию, что сегодня реалии таковы, что если не обменяться территориями, завтра может исчезнуть Украина.

И если украинцы не идут на предложение американцев, ну, Дональд Трамп такой человек, что он может и послать их – идите, воюйте, но без Америки, без денег американских и оружия особенно, победить невозможно. Я Путину задал вопрос, говорю: слушай, ну неужели европейцы без американцев не могут украинцам поставить оружие? Они же это глубоко изучают, россияне – нет, без американского оружия Европа вообще воевать не может.

Поэтому Дональд себя так и ведет. Некрасиво порой, но что, попали в зависимость – вот теперь терпите. Тем более, как я сказал, у вас была возможность с 2015 года прекратить войну, но вы собрались в Минске для того, чтобы обмануть Россию. Ну обманули, вот последствия. Поэтому прежде чем оценивать сегодня и Трампа, Путина на Аляске, еще где-то, время надо. То, о чем я всегда говорю, Игорю всегда не терпится: быстрее, быстрее, быстрее. А иногда быстрее не получается. Надо просто выдержать какое-то время. Время покажет, оно расставит все на свои места. Поэтому, Алена, я верю.

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