В преддверии масштабных политических событий важно услышать точку зрения Лукашенко – эксперты

Ожидания от предстоящего саммита ШОС. Подробности телефонного разговора Лукашенко и Трампа, встреча на Аляске и путь к миру в Украине. Накануне во Дворце Независимости Президент Беларуси дал интервью Медиакорпорации Китая и ответил на вопросы белорусских журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интервью – эксклюзив китайских коллег. Но темы, которые обсуждали – известны. Ожидания от визита в КНР и предстоящего саммита Шанхайской организации сотрудничества и, конечно, развитие двусторонних отношений, в основе которых крепкие и доверительные отношения лидеров государств. Время для интервью выбрано не случайно, считают эксперты, важно в преддверии масштабных политических событий услышать белорусскую точку зрения и мнение Александра Лукашенко.

Юрий Воскресенский, политолог:

Да, потому что он умный и образованный человек, имеющий огромный политический опыт, умный и образованный человек, плюс политическая интуиция. Поэтому все, что ни говорит, все сбывается. Важность визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Китайскую Народную Республику заключается в необходимости дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Дело в том, что Китайская Народная Республика – это фактически кладезь всех самых лучших в мире технологий. И ввиду продолжающейся санкционной политики стран Запада нам нужны очень эти технологии, этот опыт. В свою очередь и белорусы могут предложить массу чего интересного Китайской народной республике.

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