Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что со стороны американского лидера Дональда Трампа не поступало никаких поздравительных посланий в честь дня рождения Владимира Путина.
«Ведь долгосрочная стратегия англосаксов всегда предусматривала разжигание малых и больших костров на внешних границах России».
Число медведей в России превысило 300 тысяч – это более чем двукратный рост за последние 30 лет. Такой скачок численности уже напрямую влияет на безопасность людей: больше всего случаев нападения зафиксировано в Приморском и Красноярском краях.
Взамен на снижение давления со стороны США российские власти должны будут освободить часть политзаключенных.
Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что подобные удары по гражданским объектам следует расценивать как акты, имеющие признаки терроризма.
Россия и США проведут новый раунд переговоров для обсуждения проблемных вопросов в двусторонних отношениях.
Центральной станет тема развитие края во благо людей. Беларусь заинтересована в новых контактах в этом направлении. Уже есть масштабные совместные проекты с регионами Дальневосточного округа России.
Проект должен охватить все регионы России.
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке страны. В беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул, что, хотя не все проблемы пока удалось устранить, процесс их решения активно идет.
Туроператор Fun&Sun (входит в Российский союз туриндустрии) поделился данными о самых востребованных маршрутах для осенних путешествий. В топе предпочтений российских туристов – традиционно теплые и живописные локации: Сочи, Анапа и Минеральные Воды.
Дипломат подчеркнула, что в данный момент назрела явная необходимость встряски для бюрократии всемирной организации.
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