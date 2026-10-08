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Новости по тегу #Россия

Трамп не поздравил Путина с днем рождения – Песков
08 октября 2026 15:22

Трамп не поздравил Путина с днем рождения – Песков

Муковозчик: мы наблюдаем распад коденции капитализма, глобализма, не видя, что идет ему на смену
02 октября 2026 17:22

Муковозчик: мы наблюдаем распад коденции капитализма, глобализма, не видя, что идет ему на смену

В России прорабатывают меры для оперативного регулирования популяции медведей
30 сентября 2026 19:31

В России прорабатывают меры для оперативного регулирования популяции медведей

Трамп планирует смягчить санкции против России
29 сентября 2026 19:43

Трамп планирует смягчить санкции против России

Генсек ООН обеспокоен из-за нарастающего количества жертв в России от ВСУ
29 сентября 2026 17:47

Генсек ООН обеспокоен из-за нарастающего количества жертв в России от ВСУ

Россия и США проведут новые переговоры «по раздражителям»: Рябков раскрыл сроки
20 сентября 2026 19:00

Россия и США проведут новые переговоры «по раздражителям»: Рябков раскрыл сроки

Делегация Беларуси примет участие в Восточном экономическом форуме. Что в повестке?
31 августа 2026 16:47

Делегация Беларуси примет участие в Восточном экономическом форуме. Что в повестке?

В российских школах отменят звонки?
24 августа 2026 09:31

В российских школах отменят звонки?

Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке России
23 августа 2026 19:04

Путин прокомментировал ситуацию на топливном рынке России

Названы наиболее популярные направления для турпоездок россиян осенью
23 августа 2026 17:37

Названы наиболее популярные направления для турпоездок россиян осенью

Путин назвал ключевое условие для победы России
22 августа 2026 12:23

Путин назвал ключевое условие для победы России

Захарова: ошибки Гутерреша погрузили ООН в кризис
20 августа 2026 15:24

Захарова: ошибки Гутерреша погрузили ООН в кризис