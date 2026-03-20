Лукашенко рассказал о предложении Трампа посетить Мар-а-Лаго

Александр Лукашенко поделился деталями переговоров с американской делегацией и о том, как продвигается подготовка так называемой большой сделки. В центре внимания не только снятие санкций с белорусских предприятий, но и практическая польза для экономики страны: открываются новые возможности для калийной отрасли, увеличения экспорта и укрепления национальной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если у журналистов наших, которые меня видят каждый день по нескольку раз, есть вопросы, пусть задают. Вопрос, который волнует не только белорусское общество. Дворец Независимости, спецпосланник Трампа, наш Президент. Диалог к чему? Журналисты норовят заглянуть в плейлист «большой сделки». США снимают санкции с белорусских банков, Минфина и двух компаний.