Лукашенко рассказал о предложении Трампа посетить Мар-а-Лаго
Александр Лукашенко поделился деталями переговоров с американской делегацией и о том, как продвигается подготовка так называемой большой сделки. В центре внимания не только снятие санкций с белорусских предприятий, но и практическая польза для экономики страны: открываются новые возможности для калийной отрасли, увеличения экспорта и укрепления национальной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси среди мировых политиков рекордсмен по открытости к медиа. Заокеанские акулы пера, сдержанные журналисты самых крупных медиа Китая и самые темпераментные интервьюеры Европы – каждый получает ответ на самый острый вопрос.
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Видео с хэштегом «Лукашенко» самые кликабельные. Огромная вовлеченность главы государства в мировую повестку. А сегодня исторический момент. Можно в сиквеле книги «Наш Президент» фото разместить. Это первое коллективное интервью Первого в своем рабочем кабинете для президентского пула.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если у журналистов наших, которые меня видят каждый день по нескольку раз, есть вопросы, пусть задают.
Вопрос, который волнует не только белорусское общество. Дворец Независимости, спецпосланник Трампа, наш Президент. Диалог к чему? Журналисты норовят заглянуть в плейлист «большой сделки».
США снимают санкции с белорусских банков, Минфина и двух компаний.
Александр Лукашенко:
Таможня, передвижение наркотиков, трафики. А наши «добрые соседи» Литва, Латвия, Эстония и Польша, может быть, в какой-то степени брюссельские эти товарищи, они же им еще подкидывают вопросы. Они же знают, что они ко мне летят.
В Вильнюсе приземлились, те уже вокруг них бегают. Я, конечно, Коула реакцию знаю, он очень умница большой и адвокат, опытный юрист. Он, конечно, понимает, что его будут грузить, но он знает мою позицию. В третий раунд они сказали: вот мы готовы, Дональд предлагает «большую сделку». И встретиться вплоть до того, что у него дома во Флориде и обсудить и договориться (подробности).
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