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В чемпионате Единой молодежной лиги баскетболисты «Минска» уступили «Зениту-М»

20 марта 2026 18:15
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В чемпионате Единой молодежной лиги баскетболисты Минска принимали одного из лидеров – «Зенит-М», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Фаворитам белорусы дали настоящий бой. Первую четверть «Минск» выиграл 24:21. На большой перерыв команды ушли с небольшим перевесом «Зенита» – 47:45. Наша команда играла активно и не позволяла гостям уйти в отрыв. Перед решающей четвертью «Зенит» был впереди на расстоянии трехочкового броска – 67:63.

Сюжет поединка был скроен по лекалам драмы. Баскетболисты «Минска» опережали соперника на одно очко – 88:87, но за шесть секунд до финального свистка «Зениту» удался результативный бросок и гости вышли вперед – 89:88.

Итоговый счет – 92:88 в пользу гостей. Завтра команды встретятся вновь.

# Баскетбол

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