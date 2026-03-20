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В экстралиге состоялись четвертые матчи четвертьфинальной серии Кубка Президента

20 марта 2026 20:00
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В хоккейной экстралиге состоялись четвертые матчи четвертьфинальной серии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Жлобине «Витебск» одержал волевую победу над «Металлургом». На 5-й минуте нападающий хозяев Юрий Веремеенко открыл счет. Дальше забрасывали только гости. В первом периоде ответную результативную атаку завершил Максим Михайлов, во втором отметился Михаил Листопадов. А на последней минуте третьего отрезка ворота «Металлурга» поразил Ахмед Гимбатов. «Витебск» сравнял счет в серии – 2:2. Следующий поединок пройдет в городе на Двине в воскресенье. 

# Хоккей

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