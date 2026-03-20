Благоустройство Минска – какие работы будут проведены в 2026 году, рассказала депутат Мингорсовета

О практической стороне столичного преображения и о том, как депутатский корпус держит руку на пульсе благоустройства поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Алеся Савич, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

По всей стране развернулся масштабный весенний марафон по наведению порядка. Очищаются промзоны, парки, также жилые кварталы. Мы знаем, что депутаты еще в феврале 2026 года одобрили дорожную карту по благоустройству Минска. Расскажите, какие знаковые объекты стоят на первом месте? На что депутаты сделали акцент в этом году?