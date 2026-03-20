«Учись. Сберегай. Зарабатывай»: в Минске состоялся финал интеллектуальной игры Беларусбанка

В Беларуси прошел интеллектуальный турнир для финансово грамотной молодежи. Это уже традиционная инициатива Беларусбанка, приуроченная к Неделе финансовой грамотности. Главной темой состязаний в этом году выбраны «Цифровые финансы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продемонстрировать свои знания в сфере бизнеса и финансов в столице собрались два десятка команд из всей Беларуси. Программа финала включала шесть туров по семь вопросов в каждом. Юные финансисты состязались в знании широкого спектра тем: от планирования личного бюджета до основ банковских инструментов и цифровой безопасности. Лучшими в напряженной борьбе стали ребята из Гродно.

Вадим Яковец, учащийся Гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского Гродно:

Финансовая грамотность – это знания, которые нужны каждому человеку в жизни, чтобы эффективно зарабатывать свои деньги, эффективно их приумножать и тратить.

Екатерина Гоманчук, учащаяся Гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского Гродно:

Мне очень понравилось, что тут не были вопросы, сконцентрированные только на одной теме. То есть финансовая грамотность там была и с картинами, и со всякими пословицами. В областном туре, например, были и с музыкой связаны.