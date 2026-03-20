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«Учись. Сберегай. Зарабатывай»: в Минске состоялся финал интеллектуальной игры Беларусбанка

20 марта 2026 18:11
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В Беларуси прошел интеллектуальный турнир для финансово грамотной молодежи. Это уже традиционная инициатива Беларусбанка, приуроченная к Неделе финансовой грамотности. Главной темой состязаний в этом году выбраны «Цифровые финансы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Учись. Сберегай. Зарабатывай»: в Минске состоялся финал интеллектуальной игры Беларусбанка-2

Продемонстрировать свои знания в сфере бизнеса и финансов в столице собрались два десятка команд из всей Беларуси. Программа финала включала шесть туров по семь вопросов в каждом. Юные финансисты состязались в знании широкого спектра тем: от планирования личного бюджета до основ банковских инструментов и цифровой безопасности. Лучшими в напряженной борьбе стали ребята из Гродно.

Вадим Яковец, учащийся Гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского Гродно:
Финансовая грамотность – это знания, которые нужны каждому человеку в жизни, чтобы эффективно зарабатывать свои деньги, эффективно их приумножать и тратить.

Екатерина Гоманчук, учащаяся Гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского Гродно:
Мне очень понравилось, что тут не были вопросы, сконцентрированные только на одной теме. То есть финансовая грамотность там была и с картинами, и со всякими пословицами. В областном туре, например, были и с музыкой связаны.

«Учись. Сберегай. Зарабатывай»: в Минске состоялся финал интеллектуальной игры Беларусбанка-4

Интеллектуальный квиз особенно актуален для тех, кто уже определился с выбором профессии. В их числе старшеклассник Федор Полищук.

Федор Полищук, учащийся Гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского Гродно:
В целом я большой любитель интеллектуальных квизов, я их посещаю регулярно, и мне нравится, что здесь формат тоже похож. Здесь мы не ограничиваемся одной темой и теоретическими знаниями по экономике, по финансам, по финансовой грамотности. Здесь мы испытываем также свою общую эрудицию, свое общее знание.

«Учись. Сберегай. Зарабатывай»: в Минске состоялся финал интеллектуальной игры Беларусбанка-6

Игру «Учись. Сберегай. Зарабатывай» при поддержке Республиканского общественного объединения «Белая Русь» финансовое учреждение проводит уже 9-й раз. Каверзные вопросы для ребят подготовил клуб интеллектуальных игр Беларусбанка «Платиновая Сова». 

«Учись. Сберегай. Зарабатывай»: в Минске состоялся финал интеллектуальной игры Беларусбанка-8

Светлана Кожекина, заместитель председателя правления Беларусбанка, депутат Минского городского Совета депутатов:
Беларусбанк традиционно является активным участником государственной программы по повышению финансовой грамотности населения страны. Наши группы по финансовой грамотности, которые созданы в каждом учреждении, в каждом регионе нашей страны, проводят ежегодно порядка 8 тысяч мероприятий с охватом более 300 тысяч человек по повышению финансовой грамотности. Конечно, основной акцент в этой работе мы делаем на детей и на молодежную аудиторию.

«Учись. Сберегай. Зарабатывай»: в Минске состоялся финал интеллектуальной игры Беларусбанка-10

Масштабный интеллектуальный проект каждый год охватывает тысячи юношей и девушек. Главная цель – не просто выявить сильнейших, а сформировать у молодежи ответственное отношение к финансам. Навыки, полученные в ходе турнира, станут надежным фундаментом для успешного будущего юных белорусов.

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