«Учись. Сберегай. Зарабатывай»: в Минске состоялся финал интеллектуальной игры Беларусбанка
В Беларуси прошел интеллектуальный турнир для финансово грамотной молодежи. Это уже традиционная инициатива Беларусбанка, приуроченная к Неделе финансовой грамотности. Главной темой состязаний в этом году выбраны «Цифровые финансы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продемонстрировать свои знания в сфере бизнеса и финансов в столице собрались два десятка команд из всей Беларуси. Программа финала включала шесть туров по семь вопросов в каждом. Юные финансисты состязались в знании широкого спектра тем: от планирования личного бюджета до основ банковских инструментов и цифровой безопасности. Лучшими в напряженной борьбе стали ребята из Гродно.
Вадим Яковец, учащийся Гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского Гродно:
Финансовая грамотность – это знания, которые нужны каждому человеку в жизни, чтобы эффективно зарабатывать свои деньги, эффективно их приумножать и тратить.
Екатерина Гоманчук, учащаяся Гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского Гродно:
Мне очень понравилось, что тут не были вопросы, сконцентрированные только на одной теме. То есть финансовая грамотность там была и с картинами, и со всякими пословицами. В областном туре, например, были и с музыкой связаны.
Интеллектуальный квиз особенно актуален для тех, кто уже определился с выбором профессии. В их числе старшеклассник Федор Полищук.
Федор Полищук, учащийся Гимназии № 1 имени академика Е.Ф. Карского Гродно:
В целом я большой любитель интеллектуальных квизов, я их посещаю регулярно, и мне нравится, что здесь формат тоже похож. Здесь мы не ограничиваемся одной темой и теоретическими знаниями по экономике, по финансам, по финансовой грамотности. Здесь мы испытываем также свою общую эрудицию, свое общее знание.
Игру «Учись. Сберегай. Зарабатывай» при поддержке Республиканского общественного объединения «Белая Русь» финансовое учреждение проводит уже 9-й раз. Каверзные вопросы для ребят подготовил клуб интеллектуальных игр Беларусбанка «Платиновая Сова».
Светлана Кожекина, заместитель председателя правления Беларусбанка, депутат Минского городского Совета депутатов:
Беларусбанк традиционно является активным участником государственной программы по повышению финансовой грамотности населения страны. Наши группы по финансовой грамотности, которые созданы в каждом учреждении, в каждом регионе нашей страны, проводят ежегодно порядка 8 тысяч мероприятий с охватом более 300 тысяч человек по повышению финансовой грамотности. Конечно, основной акцент в этой работе мы делаем на детей и на молодежную аудиторию.
Масштабный интеллектуальный проект каждый год охватывает тысячи юношей и девушек. Главная цель – не просто выявить сильнейших, а сформировать у молодежи ответственное отношение к финансам. Навыки, полученные в ходе турнира, станут надежным фундаментом для успешного будущего юных белорусов.
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