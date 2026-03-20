Александр Лукашенко рассказал, как идет подготовка «большой сделки» с США

Новость о том, что США сняли санкции с ключевых белорусских предприятий и организаций, быстро разошлась по миру и вызвала разную реакцию. От заявлений о возможной постепенной нормализации отношений до попыток придать решению политический подтекст, вплоть до версий о разногласиях внутри НАТО. Нашлись и те, кто поспешил раздавать советы. В Литве, например, Науседа решил напомнить Вашингтону об «осторожности» в контактах с Минском, будто именно там определяют логику белорусско-американского диалога. Но если убрать лишний информационный шум, на нормализацию контактов с США Беларусь смотрит прежде всего через призму экономики. Санкции затронули ключевые отрасли страны, заставили перестраивать рынки и активнее развивать импортозамещение. Теперь ситуация меняется. Снятие ограничений открывает новые возможности, в частности в работе калийной отрасли. Но решение по так называемой потенциальной «большой сделке» еще впереди. И Президент 20 марта озвучил некоторые подробности этого вопроса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Да, действительно, американцы в ходе переговоров, 3-4 раунд был, они от имени Трампа предложили заключить «большую сделку», где будет отражен ряд вопросов, которые в повестке наших переговоров. Ну, я чего, отпираться буду? Для Беларуси это важно, и для меня в том числе, поэтому я сказал, я это нормально воспринимаю, передайте Дональду, что я согласен, чтобы выработать эту «большую сделку», подготовить. Мы обозначили свои интересы и направили американцам соответствующее предложение. Они прорабатываются, как они меня информировали. Естественно, не только в Госдепартаменте, но и в Администрации Президента. Система такая же, как и у меня: МИД, Администрация Президента, а потом Президент. Вот такая была с ними договоренность по этой «большой сделке».

И «большая сделка» – это не только политзаключенные, как они говорят, хотя я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет статей политических. Я у них никогда не просил ничего взамен, даже по санкциям. Никогда. Надо отдать должное американцам, они всегда говорили. Мы делаем эти шаги, там не только политзаключенные, там и работа посольств, там и ядерные материалы и так далее. Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Ну, под контролем, как когда договорились, МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно в плане нераспространения оружия.