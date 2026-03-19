Лукашенко на переговорах с Коулом: никаких политзаключенных у нас нет – есть правонарушители

Развитие белорусско-американских отношений, региональные вопросы, ситуация на Ближнем Востоке. Эти темы сегодня, 19 марта, – в повестке переговоров Александра Лукашенко с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча во Дворце Независимости – очередной этап белорусско-американских контактов. Периодические переговоры, включая предыдущие в декабре 2025 года, позволяют государствам поддерживать политический диалог, обмениваться позициями по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки, а также согласовывать решения по конкретным темам, детали которых, зачастую, остаются не публичными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну и куда же мы денемся от проблемы, которые Крис очень контролирует, так называемые политзаключенные?.. Хотя я постоянно склоняю вас к тому, что у нас нет политических статей и никаких политзаключенных у нас нет. Есть правонарушители. Но мы с вами обсуждали заочно эту проблему, в переписках. Думаю, что в основном мы пришли к определенному мнению и белорусская сторона готова следовать нашим с вами договоренностям. Думаю, что особых тут проблем не будет, как и по другим вопросам нашей повестки дня.

Минск и Вашингтон постепенно движутся по пути нормализации отношений. Обе стороны нацелены на достижение конкретных результатов в двустороннем диалоге. По итогам сентябрьского раунда переговоров США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». А итогом двухдневных переговоров в декабре стало снятие санкций с «Беларуськалия» – крупнейшего экспортера калийных удобрений.