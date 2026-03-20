Белорусы завоевали золото и бронзу на юниорском ЧМ по фристайлу

Любовь Пилипенко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайлу в Швейцарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она вышла в финал со вторым результатом. В решающем раунде белоруска набрала 83,47 балла и уверенно заняла первое место. Серебряного призера канадку Александру Монтмини Любовь Пилипенко опередила более чем на три бала. Бронза – у украинки Дианы Яблонской.

Еще одну медаль Беларуси принес Владислав Вознюк. Он пробился в финальную шестерку с четвертым результатом. В финале Владислав получил за свой прыжок 92 балла и стал обладателем бронзы. Золото и серебро завоевали представители Казахстана.