«Динамо-Минск» завершило регулярный чемпионат КХЛ, обыграв «Автомобилиста»

Хоккеисты минского «Динамо» завершили регулярный чемпионат КХЛ домашней победой над «Автомобилистом» из Екатеринбурга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наша команда начала поединок ударно – в первом периоде были заброшены три безответные шайбы. На старте дубль оформил Сергей Кузнецов, а на излете отрезка ворота гостей поразил Сэм Энас. Во второй 20-минутке запал у «зубров» не пропал. Даниил Липский, а потом вновь Сэм Энас радуют болельщиков «Динамо». Сэм Энас при этом повторяет рекорд Никиты Гусева по результативности за один регулярный чемпионат в КХЛ!

Свою шайбу забросил и Дарэн Диц. На последних минутах периода «Автомобилист» реализовал большинство и на перерыв команды ушли со счетом 6:1 в пользу «зубров». Сергей Кузнецов в третьем периоде стал автором хет-трика. Свою лепту в общий успех Динамо внес и Даниил Сотишвили. В итоге команда Дмитрия Квартальнова победила со счетом 8:2. Первый поединок плей-офф столичное «Динамо» проведет на «Минск-Арене» 24 марта.