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Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом

19 марта 2026 10:33
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Развитие белорусско-американских отношений, региональные вопросы, ситуация на Ближнем Востоке. Эти темы сегодня, 19 марта, – в повестке переговоров Александра Лукашенко с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко на переговорах с Коулом: никаких политзаключенных у нас нет – есть правонарушители.

Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом-2

Встреча во Дворце Независимости – очередной этап белорусско-американских контактов. Периодические переговоры, включая предыдущие в декабре 2025 года, позволяют государствам поддерживать политический диалог, обмениваться позициями по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки. А также согласовывать решения по конкретным темам, детали которых, зачастую, остаются непубличными. 

Александр Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Повестка в общем-то (скрывать не будем, заранее мы ее оговаривали) определена. Поэтому я готов, как всегда, к обсуждению любых вопросов, отвечать на любые проблемы. Но настоятельно просил бы вас, чтобы мы обсудили региональные проблемы. И не только проблемы Украины, но и глобальные. И не только войну на Ближнем Востоке. Думаю, моя точка зрения по глобальным проблемам, особенно по ситуации на Ближнем Востоке, будет важна для вас, поскольку вы воюете против наших друзей. И я готов откровенно поговорить на эту тему.

Джон Коул, спецпосланник США в Беларуси:
Вы имеете в виду войну с Ираном?

Александр Лукашенко:
Да, очень хотел бы, чтобы мою точку зрения вы донесли до Дональда Трампа. Я по-прежнему, несмотря на определенные ошибки, как я считаю, Соединенных Штатов, являюсь сторонником вашего Президента.

Минск и Вашингтон постепенно движутся по пути нормализации отношений. Обе стороны нацелены на достижение конкретных результатов в двустороннем диалоге. По итогам сентябрьского раунда переговоров США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа» (подробности). А итогом двухдневных переговоров в декабре стало снятие санкций с «Беларуськалия» – крупнейшего экспортера калийных удобрений.

Политолог Лазуткин: снятие санкций с «Беларуськалия» – хороший шаг в белорусско-американской дипломатии.

# Александр Лукашенко # США # Беларусь-США

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