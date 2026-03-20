В Могилеве стартовал международный молодежный форум «М.@rt.контакт»

Театральная весна в Могилеве: город открывает неделю высокого искусства. Здесь в 19-й раз стартовал международный молодежный форум «М.@rt.контакт», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное культурное событие сезона обещает зрителям полное погружение в мир премьер, оваций и света софитов. Могилев готовится к «М.@rt.контакту»: зрители разобрали 70% билетов.

В 2026 году организаторы сделали ставку на классику в современном прочтении. В афише форума 17 постановок из Беларуси, России и Казахстана. Пять театральных коллективов выйдут на могилевскую сцену впервые. Это говорит о растущем авторитете форума далеко за пределами страны.

Валентина Еренькова, председатель экспертной комиссии международного молодежного форума «М.@rt.контакт»:

Представлена в основном классика и это замечательно, потому что сегодня она должна, мне кажется, заполнять не только фестивальные афиши, но и, в общем-то, должны мы больше обращаться именно к такой драматургии. У зрителей есть возможность увидеть знакомые сюжеты глазами смелых режиссеров. Среди самых ожидаемых постановок, на которые уже невозможно достать билеты: «Хутар» – в постановке Белорусского театра кукол, «Мастер и Маргарита» – Белорусского ТЮЗа, «Дама с собачкой» – Московского Губернского.

Ольга Кузнецова, директор Могилевского областного драматического театра:

Ждут артисты, ждут режиссеры, ждет город проведения этого форума. Мы сейчас работаем, 19-й проводим, но в голове у нас уже, в планах, 20-й. Много переговоров ведется.

«М.@rt.контакт» – это очень интересное мероприятие и после него ты насыщаешься буквально на год. Всегда очень интересно наблюдать за приезжими спектаклями и сравнить с нашим могилевским.