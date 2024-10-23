Лукашенко: считаете ли вы меня Президентом или нет, но я буду защищать интересы белорусского народа

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как будет применяться это оружие – я вам не скажу. Скажу только одно, что без моего разрешения это оружие применено быть не может. Но если надо будет Беларуси – оно будет применено. Неужели вы не понимаете, что следует из этой формулы. Но еще раз говорю: разговоры о ядерном оружии – печальная тема. Как Путин правильно сказал: вы спросили – я ответил. Нельзя мир шантажировать применением ядерного оружия. Мы его не собираемся применять, если будет ситуация такая, как сейчас. Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы вы знали. И на Украину в том числе. Это наши люди, украинцы. Там живут наши люди. Мы готовы с ними сотрудничать, чтобы там ни было. Рано или поздно мы придем к этому. И мы будем вместе. И никогда вы Украине не поможете после войны. Не будете вы восстанавливать Украину. В Америке уже сейчас говорят, что Украина богатая, она готова земли отдавать, она готова полезные ископаемые, нужные для мира и американцев, так сказать, технологичное сырье отдать. Вот они о чем говорят. Поэтому мы с украинцами найдем общий язык. Надо сейчас закончить эту войну.