Лукашенко: считаете ли вы меня Президентом или нет, но я буду защищать интересы белорусского народа
Уникальной возможностью пообщаться с Президентом Беларуси на полях саммита БРИКС – среди прочих – воспользовался журналист BBC Стивен Розенберг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интервью получилось довольно длительным.
Речь зашла и о применении тактического ядерного оружия, размещенного в Беларуси. Правда изначально журналист BBC спрашивал: сможет ли отдать приказ о его применении Владимир Путин.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как будет применяться это оружие – я вам не скажу. Скажу только одно, что без моего разрешения это оружие применено быть не может. Но если надо будет Беларуси – оно будет применено. Неужели вы не понимаете, что следует из этой формулы. Но еще раз говорю: разговоры о ядерном оружии – печальная тема. Как Путин правильно сказал: вы спросили – я ответил. Нельзя мир шантажировать применением ядерного оружия. Мы его не собираемся применять, если будет ситуация такая, как сейчас. Мы не собираемся ни на кого нападать, чтобы вы знали. И на Украину в том числе. Это наши люди, украинцы. Там живут наши люди. Мы готовы с ними сотрудничать, чтобы там ни было. Рано или поздно мы придем к этому. И мы будем вместе. И никогда вы Украине не поможете после войны. Не будете вы восстанавливать Украину. В Америке уже сейчас говорят, что Украина богатая, она готова земли отдавать, она готова полезные ископаемые, нужные для мира и американцев, так сказать, технологичное сырье отдать. Вот они о чем говорят. Поэтому мы с украинцами найдем общий язык. Надо сейчас закончить эту войну.
Как коллективный Запад относится к своим «союзникам», видно на примере Украины. Неприятном, но показательном примере. На этом фоне отношения Беларуси и России – исключительные в масштабах всего международного сообщества. Александр Лукашенко заявил о готовности поддерживать Кремль столько, сколько нужно, ведь это – наше общее отечество.
Александр Лукашенко:
У Президента России есть интересы российского народа, он их защищает. Я сегодня Президент Беларуси. Считаете вы меня Президентом или нет, но это интересы моего народа. И я буду защищать интересы белорусского народа. Они абсолютно совпадают с россиянами. Пока они будут совпадать – мы с Путиным рука об руку будем действовать.
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