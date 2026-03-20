Сегодня, 20 марта, двумя матчами стартовал чемпионат Беларуси по футболу в высшей лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Клуб «Минск» на своем поле разошелся миром с дзержинским «Арсеналом». Автором первого гола чемпионата стал Марк Мокин – на 17-й минуте он вывел гостей вперед. На 35-й минуте Александр Ксенофонтов счет сравнял. Этот матч завершился вничью – 1:1.

«Гомель» на выезде противостоял «Витебску». На исходе первого тайма после подачи углового Денис Лаптев удачно сыграл головой и отправил мяч в ворота. На 74-й минуте «Витебск» отыгрался – Роман Минаев восстановил равновесие. В итоге зафиксирована ничья – 1:1.

Завтра пройдут еще три поединка. «МЛ Витебск» встретится с «Торпедо-БЕЛАЗ». Гродненский «Неман» примет борисовский БАТЭ. Минские динамовцы отправятся в гости к мозырской «Славии».