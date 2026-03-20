Как выращивают цветы для украшения улиц столицы – узнали на Минском парниково-тепличном комбинате
Зимой и летом в любую погоду в стенах Минского парниково-тепличного комбината настоящий цветочный рай. Именно здесь выращивают то самое убранство, которым уже совсем скоро будут любоваться жители и гости столицы, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
Элла Маркевич, корреспондент:
Цветочную рассаду здесь выращивают уже более 30 лет. Всего свыше 180 видов растений. Но с каждым годом акцент все больше смещается на многолетники. Их объемы постоянно увеличивают, чтобы городские клумбы радовали глаз не один сезон.
Сальвия, тагетес, петуния, бегония и цинерария – график высадки этих культур уже расписан. Чтобы Минск засиял красками вовремя, сезон в оранжерее стартовал еще в начале декабря. Семена, полученные от ведущих отечественных селекционеров, поместили в специальные кассеты с питательной почвосмесью на основе торфа, обогащенного коктейлем из необходимых микроэлементов. По мере роста сеянцы переселяют в более просторные квартиры – технологические горшочки, где активно развивается корневая система.
Мария Бедунец, цветовод Минского парниково-тепличного комбината:
В дальнейшем она будет для «Зеленстроя» использоваться. Для облагораживания нашего города. Высаживаем порядка 25-30 столов за смену.
В самые пасмурные зимние месяцы, когда солнце – редкий гость, рост растений в оранжереях поддерживается благодаря современным технологиям. Специальные лампы искусственно продлевают световой день, а климат-контроль, вентиляция и полив полностью автоматизированы.
Компьютер управляет специальными шторами: зимой опускает энергосберегающую для сохранения тепла, летом – светоотражающую, чтобы защитить нежные лепестки от палящих лучей. Полный комплекс ухода – свет, тепло, биологическая защита от вредителей и регулярное капельное орошение создают идеальные условия. Строгое соблюдение флористических технологий позволяет год за годом выращивать крепкую рассаду, полностью готовую к городской среде.
Подробности в видео.