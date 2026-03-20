Как выращивают цветы для украшения улиц столицы – узнали на Минском парниково-тепличном комбинате

Зимой и летом в любую погоду в стенах Минского парниково-тепличного комбината настоящий цветочный рай. Именно здесь выращивают то самое убранство, которым уже совсем скоро будут любоваться жители и гости столицы, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Элла Маркевич, корреспондент:

Цветочную рассаду здесь выращивают уже более 30 лет. Всего свыше 180 видов растений. Но с каждым годом акцент все больше смещается на многолетники. Их объемы постоянно увеличивают, чтобы городские клумбы радовали глаз не один сезон.

Сальвия, тагетес, петуния, бегония и цинерария – график высадки этих культур уже расписан. Чтобы Минск засиял красками вовремя, сезон в оранжерее стартовал еще в начале декабря. Семена, полученные от ведущих отечественных селекционеров, поместили в специальные кассеты с питательной почвосмесью на основе торфа, обогащенного коктейлем из необходимых микроэлементов. По мере роста сеянцы переселяют в более просторные квартиры – технологические горшочки, где активно развивается корневая система.