В «Стайках» стартовал международный турнир по спортивной гимнастике

В спортивном комплексе «Стайки» стартовал международный турнир по спортивной гимнастике. Опытные атлеты и молодые таланты – всего 86 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В трехдневных соревнованиях принимают участие представители Беларуси, России и Узбекистана. Среди наших гимнасток выделяются Ульяна Кузьменкова и Анастасия Сманцер. Они уже успели себя проявить на этапах Кубка мира. Еще три девушки, Каролина Федонюк, Диана Кравчук и Вера Садырбаева, являются главными претендентками на поездку на чемпионат Европы.

Однако прежде их ждет проверка сил на Кубке России. Сегодня, 20 марта, первая сборная Беларуси в женском турнире поднялась на высшую ступень пьедестала, а в личном многоборье золото завоевала наша Ульяна Кузьменкова.

Валерий Колодинский, главный тренер национальной команды Беларуси по спортивной гимнастике:

Все стараются. В неплохой форме сейчас. Начало сезона, первое соревнование. Некоторые очень волнуются, давно не выступали. Тем более на помосте и с новыми программами. Плюс две девочки, они вышли только из юниорского возраста, первый раз выступают по взрослой программе. Поэтому присутствует волнение. А так я доволен, как они на сегодняшний день выступают.

Анастасия Сманцер, призер этапов Кубка мира:

Я выступала на бревне и на вольных упражнениях. В принципе, бревно всегда чуть-чуть волнительнее, чем вольное. Могу сказать, что в принципе я довольна своим выступлением на сегодняшний день. Была ошибка на бревне, немножко обидно за нее, но надеюсь, что в финале все получится.

У мужчин первая белорусская команда во главе с лидером Егором Шарамковым взяла серебро в командных состязаниях. Первое место за российской дружиной. Всего на соревнованиях будет разыграно 26 комплектов наград.