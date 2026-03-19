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США снимают санкции с белорусских банков, Минфина и двух компаний

19 марта 2026 16:52
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Международная безопасность, региональные конфликты и экономические санкции – эти темы 19 марта звучали во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трехчасовые переговоры начались с глобальной повестки: ситуация на Ближнем Востоке и в Карибском бассейне, конфликт в Украине и другие вопросы мирового масштаба. Параллельно стороны затронули и двусторонние отношения.

США снимают санкции с белорусских банков, Минфина и двух компаний-2

Джон Коул, спецпосланник США:
«Белинвестбанк», Банк развития Беларуси и Министерство финансов. США также приняли решение, об этом объявлено было Президенту, что выводятся из всех санкционных списков две белорусские компании: Белорусская калийная компания и «Беларуськалий».

Сегодня, когда так много компаний попадают под снятие санкций, будет ли это сделано мгновенно или все-таки потребует какого-то времени?

Джон Коул:
Перед тем как посетить Минск, приехать сюда с визитом, мы провели расширенные переговоры с Министерством финансов, другими структурами американскими, которые задействованы в применении санкций. Я вас уверяю, что в этот раз это все будет значительно быстрее.

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# Международное сотрудничество # Беларусь-США # Александр Лукашенко

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