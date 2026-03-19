Джон Коул: мнение Президента Беларуси очень ценно для США

Развитие белорусско-американских отношений, международные вопросы и ситуация на Ближнем Востоке – эти темы стали ключевыми на переговорах Александра Лукашенко с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом.

Прошедшая встреча во Дворце Независимости – очередной этап белорусско-американских контактов. Периодические переговоры позволяют государствам поддерживать политический диалог, обмениваться позициями по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки, а также согласовывать решения по конкретным темам, детали которых обсуждаются не публично. Так было и 19 марта – разговор длился около трех часов и в основном прошел за закрытыми дверями. Но вначале Александр Лукашенко обозначил повестку переговоров. Первым пунктом значилась международная обстановка – причем этой теме в целом за время переговоров уделили значительное внимание. Обсуждение шло сразу в нескольких плоскостях: в региональном контексте – украинский вопрос, и в более глобальном – в частности, о ситуации на Ближнем Востоке. Лукашенко на переговорах с Коулом: никаких политзаключенных у нас нет – есть правонарушители.

Джон Коул, спецпосланник США:

Если бы я мог сказать несколько слов по Ирану... Вы понимаете, конечно, что, говоря о ядерном оружии, всегда – СССР, вы, США – никто не мог применять ядерное оружие, потому что все понимали, что это самоубийство. Вы знаете, на Западе мы называем их религиозными радикалами. И они могут сами себя взорвать, совершать любые действия, включая развязывание ядерной войны. Мы разные. Вы, Китай, был Советский Союз, США, но мы не самоубийцы. А эти люди – мы не знаем, что от них ждать. С учетом того, что основная часть переговоров проходила за закрытыми дверями, интерес к их итогам был вполне ожидаем. Часть деталей раскрыл Джон Коул в беседе в журналистами.