Джон Коул: мнение Президента Беларуси очень ценно для США
Развитие белорусско-американских отношений, международные вопросы и ситуация на Ближнем Востоке – эти темы стали ключевыми на переговорах Александра Лукашенко с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко встретился со спецпосланником США Джоном Коулом.
Прошедшая встреча во Дворце Независимости – очередной этап белорусско-американских контактов. Периодические переговоры позволяют государствам поддерживать политический диалог, обмениваться позициями по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки, а также согласовывать решения по конкретным темам, детали которых обсуждаются не публично.
Так было и 19 марта – разговор длился около трех часов и в основном прошел за закрытыми дверями. Но вначале Александр Лукашенко обозначил повестку переговоров. Первым пунктом значилась международная обстановка – причем этой теме в целом за время переговоров уделили значительное внимание. Обсуждение шло сразу в нескольких плоскостях: в региональном контексте – украинский вопрос, и в более глобальном – в частности, о ситуации на Ближнем Востоке.
Лукашенко на переговорах с Коулом: никаких политзаключенных у нас нет – есть правонарушители.
Джон Коул, спецпосланник США:
Если бы я мог сказать несколько слов по Ирану... Вы понимаете, конечно, что, говоря о ядерном оружии, всегда – СССР, вы, США – никто не мог применять ядерное оружие, потому что все понимали, что это самоубийство. Вы знаете, на Западе мы называем их религиозными радикалами. И они могут сами себя взорвать, совершать любые действия, включая развязывание ядерной войны. Мы разные. Вы, Китай, был Советский Союз, США, но мы не самоубийцы. А эти люди – мы не знаем, что от них ждать.
С учетом того, что основная часть переговоров проходила за закрытыми дверями, интерес к их итогам был вполне ожидаем.
Часть деталей раскрыл Джон Коул в беседе в журналистами.
Джон Коул:
Мы очень много обсуждали вопросов, связанных с взаимоотношениями между Беларусью и США. Мы обсуждали также и то, что думают о войне в Иране в Беларуси, то, что думают о войне в Иране в США, и каким образом эта ситуация развивается. Очень ценно всегда получать мнение Президента Беларуси, потому что это совершенно другое мнение, по сравнению с тем, что мы можем получить на Западе. Это очень ценно для нас.
Я обязательно передам все то, что мы обсуждали здесь сегодня, в Вашингтон. Также мы обсудили возможную поездку Александра Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать. Президент Дональд Трамп постоянно говорит о Президенте Лукашенко, отзывается о нем как о своем очень хорошем друге и уважаемом мировом лидере.