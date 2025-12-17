«Чем это закончилось? Ничем» Лукашенко напомнил про Минские соглашения и гарантии безопасности для России

Вместе с тем Александр Лукашенко констатировал: сегодня есть все условия, чтобы договариваться о мире. Но начаться эти переговоры должны с заморозки боевых действий и гарантий для России. Глава нашего государства напомнил про события 10-летней давности, когда с участием лидеров европейских стран были подписаны Минские соглашения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот здесь, в этом зале, начинались переговоры в 2015 году (в феврале) – вот прямо здесь. Меркель, Оланд, Путин, Порошенко. Вот здесь мы сидели и договаривались. Оказывается, не о мире приехали сюда договариваться, а о будущей войне. Так вот, договор тогда был заключен. Посредниками, можно сказать, были европейцы, Германия и Франция. Чем это закончилось? Ничем.

Я тогда предлагал, что в эту кампанию надо включить американцев. Без Америки никакого там мира не будет. Но если бы тогда были реализованы соглашения, которые были достигнуты здесь, в Минске, войны бы не было.

Трамп тут прав. Но он, правда, так прямо заявляет, что если бы я был Президентом, войны бы не было. Скорее всего, да. Трамп в стороне не был бы в это время. Но произошло то, что произошло. Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Очень многое. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил.

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