Какие вакансии на время летних каникул есть в «Зеленстрое Фрунзенского района» – рассказала директор

Ольга Шерснева, ведущая: Лето – пора каникул. Многие школьники и молодежь хотят заработать. Есть ли в «Зеленстрое» какие-то вакансии для этих молодежных отрядов? Потому что, мне кажется, это прекрасно – они научатся за чистотой в городе следить и при этом ценить чужой труд.

О практической стороне столичного преображения и о том, как депутатский корпус держит руку на пульсе благоустройства, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Алеся Савич, депутат Минского городского совета депутатов:

Вы абсолютно правы. Для «Зеленстроя» это даже какая-то кадровая платформа. Мы ежегодно принимаем к себе студенческие отряды. В 2025 году было принято более 100 несовершеннолетних детей. Дети имеют разные специфики работы. Конечно, кто более младшего возраста: от 14 до 16, до 18 лет – мы их на содержание цветников. Они пропалывают клумбы, ухаживают за территорией.

Студенты, которые более постарше – совершеннолетние, мы их уже принимаем на полный рабочий день. Они могут делать более квалифицированную работу. Мы берем со строительных факультетов ребят. Поэтому мы сегодня тоже присматриваемся к этим кадрам. Некоторые возвращаются к нам по окончании учебных заведений.

Также это помогает воспитывать в детях не только финансово-экономическую грамотность, потому что это уже их первые заработанные деньги. Но в то же время ценить тот труд, который был отдан ими. Они понимают, как это тяжело, работать на земле. Поэтому, конечно, более уже трепетно относятся к тому благоустройству, которое сегодня создано в городе.

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